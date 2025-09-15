Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​വി​നെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 10:48 AM IST

    ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​വി​നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോയി: പ്ര​തി​ക​ളെ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സ്​

    text_fields
    bookmark_border
    bengaluru police
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബെ​ള്ളാ​രി​യി​ൽ ഒ​ന്ന​ര മാ​സം മാ​ത്രം പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ഞ്ഞി​നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ദ​മ്പ​തി​ക​ളാ​യ പ്ര​തി​ക​ളെ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി കു​ഞ്ഞി​​നെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ഷ​മീം, ഇ​വ​രു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ ഇ​സ്​​മാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​തെ​ന്ന്​ ബെ​ള്ളാ​രി എ​സ്.​പി ശോ​ഭ റാ​ണി ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച​യാ​ണ്​ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കു​ഞ്ഞി​നെ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ ബെ​ള്ളാ​രി തൊ​റ​ക​ല്ലി​ലെ ബ​സ​വ​രാ​ജ്​ മ​ഹ​ന്ത​പ്പ എ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്ക്​ വി​റ്റി​രു​ന്നു. വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ്​​ 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ബ​സ​വ​രാ​ജ്​ കു​ട്ടി​ക​ളെ ദ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​ത​ട​സ്സം​മൂ​ലം ന​ട​ന്നി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട്​ ബ​സ​വ​രാ​ജ്​ ബാ​ഷ എ​ന്ന​യാ​ളെ സ​മീ​പി​ച്ചു. ഇ​യാ​ളാ​ണ്​ കു​ഞ്ഞി​നെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന്​ ഏ​റ്റ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ബാ​ഷ ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ കു​ഞ്ഞി​നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഏ​ർ​പ്പാ​ടാ​ക്കി.

    ഷ​മീം ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ ബ​നെ​ക​ക​ല്ല്​ സ്വ​​ദേ​ശി ശ്രീ​ദേ​വി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​നാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഷ​മീം ശ്രീ​ദേ​വി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. കു​ഞ്ഞി​​നെ ഏ​ൽ​പി​ച്ച്​ ശ്രീ​ദേ​വി ബാ​ത്ത്​​റൂ​മി​ൽ പോ​യ​തോ​ടെ ഷ​മീം കു​ഞ്ഞു​മാ​യി ക​ട​ന്നു.

    തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ശ്രീ​​ദേ​വി കു​ഞ്ഞി​നെ കാ​ണാ​താ​യ​തോ​ടെ ബ്രു​സ്​​പേ​ട്ട്​ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ഉ​ട​ൻ ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പൊ​ലീ​സ്​ ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും കു​ഞ്ഞി​നെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. ഷ​മീ​മി​​ന്റെ മാ​താ​വ്​ സൈ​ന​ബി സ​മാ​ന കേ​സി​ൽ മു​മ്പ്​ പ്ര​തി​യാ​ണെ​ന്ന്​ എ​സ്.​പി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KidnappedNewborn babyBengaluru police
    News Summary - Newborn baby kidnapped: Police arrest suspects within 24 hours
    Similar News
    Next Story
    X