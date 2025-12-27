Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightന്യൂ തിപ്പസാന്ദ്ര...
    Metro
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 8:04 AM IST

    ന്യൂ തിപ്പസാന്ദ്ര അയ്യപ്പക്ഷേത്രം വാർഷികോത്സവം

    text_fields
    bookmark_border
    ന്യൂ തിപ്പസാന്ദ്ര അയ്യപ്പക്ഷേത്രം വാർഷികോത്സവം
    cancel
    camera_alt

    ന്യൂ ​തി​പ്പ​സാ​ന്ദ്ര അ​യ്യ​പ്പ ക്ഷേ​ത്രം വാ​ർ​ഷി​കോ​ത്സ​വത്തിൽനിന്ന്

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: ന്യൂ തിപ്പസാന്ദ്ര അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം വാർഷികോത്സവം നടത്തി. ദീപാരാധനക്ക് ശേഷം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ.വി. മോഹൻദാസ്, സെക്രട്ടറി പി. ഗംഗാധരൻ, ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി സി.കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ട്രഷറർ എസ്. ശിവശങ്കരൻ നായർ, കൺവീനർ ഇ.പി.ബിജു, ജോയന്റ് കൺവീനർ ആർ. രാജീവ് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് ഗോപിനാഥൻ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു.

    വിധുഭാവന ഫൗണ്ടേഷൻ അംഗങ്ങൾ നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. കാലിക്കറ്റ് മ്യൂസിക് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശ്രുതി മധുരമായ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. ജയറാം ചെറുതാഴം, പ്രണവ് പൊന്നാനി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അരങ്ങേറിയ ഡബ്ൾ തായമ്പക ആസ്വാദക പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി. പുഷ്പാലംകൃത രഥഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു.

    ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദീപാരാധന നടന്നു. നീലേശ്വരം രാജേഷ് മാരാരും സംഘവും പഞ്ചവാദ്യം അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് മഹാ അന്നദാനവും തുടർന്ന് ജനുവരി 13വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചക്ക് അന്നദാനവും ഉണ്ടാവും. 14ന് കാലത്ത് ആറിന് ഗണപതി ഹോമം, നെയ്യഭിഷേകം, സ്പെഷൽ പൂജകൾ എന്നിവക്കുശേഷം 11 മുതൽ മഹാ അന്നദാനവും ഉണ്ടാകും. വിവരങ്ങൾക്ക്: സെക്രട്ടറി പി. ഗംഗാധരൻ 9986483162.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TempleBangalore
    News Summary - New Thippasandra Ayyappa Temple Annual Festival
    Similar News
    Next Story
    X