    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 9:45 AM IST

    ആ​വേ​ശ​ത്തി​ര​യി​ള​ക്കി പു​തി​യ സ്ലീ​പ്പ​ർ കോ​ച്ച് ബ​സി​ന് വ​ര​വേ​ൽ​പ്

    ആ​വേ​ശ​ത്തി​ര​യി​ള​ക്കി പു​തി​യ സ്ലീ​പ്പ​ർ കോ​ച്ച് ബ​സി​ന് വ​ര​വേ​ൽ​പ്
    പു​തി​യ സ്ലീ​പ്പ​ർ കോ​ച്ച് ബ​സി​ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ മൈ​സൂ​ർ റോ​ഡ് സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ കേ​ളി ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ത​ല​ശ്ശേ​രി-​ബം​ഗ​ളൂ​രു പാ​ത​യി​ൽ പു​തു​താ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി എ.​സി സ്ലീ​പ്പ​ർ കോ​ച്ച് ബ​സി​ന് ക​ന്നി​യാ​ത്ര​യി​ൽ കേ​ളി ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. രാ​ത്രി പ​ത്ത​ര​യോ​ടെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ മൈ​സൂ​ർ റോ​ഡ് സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ എ​ത്തി​യ ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കും ക​ണ്ട​ക്ട​ർ​ക്കും പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ക്കു​ക​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​ധു​രം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഷി​ർ പ​ന്ന്യ​ന്നൂ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബു പ​ന്ന്യ​ന്നൂ​ർ, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹി​സ് ന​ടു​വി​നാ​ട്, നാ​സ​ർ ചെ​റു​വാ​ഞ്ചേ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ർ നൂ​ഹ​മോ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    കേ​ളി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും നി​ര​വ​ധി ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും വ​കു​പ്പു മ​ന്ത്രി ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​റി​നും മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത സ്പീ​ക്ക​ർ ഷം​സീ​റി​നും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന ബാ​ന​റു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ബ​സി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ബ​സ് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി നേ​ര​ത്തേ കേ​ളി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി​ക്കും സ്പീ​ക്ക​ർ​ക്കും നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

