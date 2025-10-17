Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 10:48 AM IST

    ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ അ​സ​സ്മെ​ന്റി​ന് പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ- വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്

    ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നേക്കും
    ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ അ​സ​സ്മെ​ന്റി​ന് പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ- വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പി.​യു പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യ​ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ അ​സ​സ്മെ​ന്റി​ന് പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്. എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി വി​ജ​യ​ശ​ത​മാ​നം 35ൽ​നി​ന്ന് 33 ആ​യും പി.​യു.​സി 30 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 33 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യു​മാ​ണ് കു​റ​ച്ച​ത്. അ​ടു​ത്ത അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ഇ​ത് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

    നി​ല​വി​ൽ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ അ​സ​സ്മെ​ന്റി​ന് 20 മാ​ർ​ക്കും പി.​യു.​സി​ക്ക് പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ൽ 30 മാ​ർ​ക്കു​മാ​ണ്. പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വി​ജ​യി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ മാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ച്ച​ട​ക്കം, സ്കൂ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ക.

    മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മാ​ർ​ക്ക് ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​മ്മി​റ്റി, മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ട്. ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Karnatakaeducation departmentmetro news
    News Summary - New guidelines for internal assessment Education Department
