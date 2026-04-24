Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 24 April 2026 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 24 April 2026 7:06 AM IST

    മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭക്ക് ദൊഡ്ഡബെല്ലാപുരയിൽ പുതിയ ദേവാലയം

    text_fields
    bookmark_border
    ബാംഗ്ലൂർ ഭദ്രാസന സഹായ മെത്രാപ്പോലീത്ത ഗീവർഗീസ് മാർ ഫീലക്സിനോസ് കാർമികത്വം വഹിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ബംഗളൂരു: മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ബംഗളൂരു ഭദ്രസനത്തിൽ പുതുതായി പണികഴിപ്പിച്ച ദൊഡ്ഡബെല്ലാപുര സെന്‍റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് ദൈവാലയത്തിന്‍റെ വിശുദ്ധ മൂറോൻ കൂദാശയും പുതുക്കിപ്പണിത പാർസണേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിന്‍റെ കൂദാശയും ബാംഗ്ലൂർ ഭദ്രാസന സഹായ മെത്രാപ്പോലീത്ത ഗീവർഗീസ് മാർ ഫീലക്സിനോസ് തിരുമേനിയുടെ കാർമികത്വത്തിൽ നടന്നു. ഭദ്രസന മെത്രാപ്പോലീത്ത മുഖ്യകാർമികത്വം വഹിച്ചു.

    തുടർന്നു നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ദോഡ്ഡബെലപുര എം.എല്‍.എ. ധീരജ് മുനിരാജ്, മുൻ എം.എല്‍.എ. ടി. വെങ്കടരാമനൈയ്യ തുടങ്ങിയ നേതാക്കള്‍ പങ്കെടുത്തു. ഭദ്രസനത്തിലെ ഗോസ്‌പെൽ ടീം ശുശ്രൂഷക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

    ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ഫാ. സ്കറിയാ മാത്യു, കൂദാശ കൺവീനർ ഫാ. സജി ഡാനിയേൽ, ജോ.കൺവീനർ സൈജു സാമുവൽ, പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ ഫാ. സൈമൺ ടി. ജോയ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru NewsNew ChurchMalankara Orthodox Churchmetro news
    News Summary - New church for Malankara Orthodox Church in Doddabellapura
    X