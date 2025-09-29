Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    29 Sept 2025 9:35 AM IST
    29 Sept 2025 9:35 AM IST

    നീ​റ്റ്​ യു.​ജി, പി.​ജി പ​രീ​ക്ഷ; ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം കാ​റ്റ​ഗ​റി മാ​റ്റാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഹൈകോ​ട​തി

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നീ​റ്റ്​ യു.​ജി, പി.​ജി പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക്​ ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഹൈ​ക്കോ​ട​തി. ഈ ​വ​ർ​ഷം നീ​റ്റ്​ പി.​ജി. പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ സി. ​അ​നു​ഷ എ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    മാ​ർ​ച്ച്​ ഏ​ഴി​നാ​യി​രു​ന്നു അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ലെ തെ​റ്റ്​ തി​രു​ത്താ​ൻ മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം നാ​ഷ​ന​ൽ ബോ​ർ​ഡ്​ ഓ​ഫ്​ എ​ക്സാ​മി​നേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 19ന്​ ​ഫ​ലം വ​ന്ന​ശേ​ഷ​മാ​ണ​്​ താ​ൻ നെ​യ്ത്തു​സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ആ​ളാ​ണെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ മെ​റി​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ.​ബി.​സി​യി​ലേ​ക്ക്​ കാ​റ്റ​ഗ​റി മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നു​മാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ബോ​ർ​ഡി​നും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്കും വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശാ​ന്തി ഭൂ​ഷ​ൺ ഹ​ര​ജി​യെ എ​തി​ർ​ത്തു. തെ​റ്റു​തി​രു​ത്തൽ അ​വ​സ​രം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ, ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

