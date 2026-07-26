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    Metro
    Posted On
    date_range 26 July 2026 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 8:43 AM IST

    നീറ്റ്: മംഗളൂരുവിൽ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം

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    നീറ്റ്: മംഗളൂരുവിൽ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം
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     മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി റാ​ലി

    മംഗളൂരു: നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകളെ അപലപിച്ചും ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സമരം അടിച്ചമർത്തലിലും പ്രതിഷേധിച്ച്'വീ ദി പീപ്ൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ - മംഗളൂരു' എന്ന സംഘടനയുടെ കീഴിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രകടനം നടത്തി. ഹമ്പൻകട്ടയിലെ മിലാഗ്രസ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് കുഡ്മുൽ രംഗ റാവു ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചോടെയാണ് പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചത്, പിന്നീട് വിദ്യാർഥികൾ സമാധാനപരമായ പ്രകടനം നടത്തി.

    വി ദി പീപ്ൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ - മംഗളൂരുവിലെ വിദ്യാർഥി നേതാക്കളായ സുഷാൻ, ഏദൻ ടാവ്‌റോ, റെഹാൻ മുഹമ്മദ്, സഫ്‌വാൻ നിയാസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ദക്ഷിണ കന്നടയിലുടനീളമുള്ള കോളജുകളിൽനിന്ന് വിദ്യാർഥികൾ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഏഴായിരത്തോളം വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായി സംഘാടകർ അവകാശപ്പെട്ടു,

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    TAGS:NEETstudent protestmangalurumetro news
    News Summary - NEET: Student protest in Mangaluru
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