Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightനീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി...
    Metro
    Posted On
    date_range 6 July 2026 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 6 July 2026 7:45 AM IST

    നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പ​രീ​ക്ഷ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പ​രീ​ക്ഷ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി
    cancel
    camera_alt

    നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ന്ന വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ​ത്താം ത​രം തു​ല്യ​ത​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി സീ​നി​യ​ർ ഹ​യ​ർ ഡി​പ്ലോ​മ പ​രീ​ക്ഷ വി​മാ​ന​പു​ര​യി​ലെ കൈ​ര​ളി നി​ല​യം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും അ​ഞ്ച് പേ​രും മൈ​സൂ​രു മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്നും ര​ണ്ടു പേ​രും ഗോ​വ ചാ​പ്റ്റ​റി​ല്‍ നി​ന്നും മൂ​ന്നു പേ​രു​മ​ട​ക്കം മൊ​ത്തം 10 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി.

    അ​മൃ​ത ത​ജീ​ഷ്(​ഗോ​വ),യു. ​വി​സ്മ​യ (ഗോ​വ), അ​ന്ന​മോ​ള്‍ സ​ണ്ണി​ആ​ന്‍റ​ണി്, എ​ല്‍.​എ​സ്. അ​രു​ണി​മ, ജി. ​ദി​യ സാ​യി​ലാ​ല്‍,, പി. ​ഹൃ​തി​ക, മെ​ഹ​റീ​ന്‍ കാ​പ്പ​ന്‍, ന​ബീ​ഹ കാ​പ്പ​ന്‍,, ലി​യോ വി​ല്‍സ​ണ്‍ പ​ഞ്ഞി​ക്കാ​ര​ന്‍ , തെ​രെ​സ മ​റി​യ തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍. 100 മാ​ര്‍ക്കി​ന്‍റെ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ 80 മാ​ര്‍ക്കി​ന്‍റെ എ​ഴു​ത്ത് പ​രീ​ക്ഷ​യും 20 മാ​ര്‍ക്ക് ഇ​ന്‍റെ​ണ​ലു​മാ​ണ്. പ​രീ​ക്ഷ ഭ​വ​ന്‍ നേ​രി​ട്ടാ​ണ് മൂ​ല്യ നി​ര്‍ണ്ണ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി ര​ണ്ടാം ബാ​ച്ച്

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​റി​ല്‍ നി​ന്നും പ​ത്താം ത​രം തു​ല്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് ര​ണ്ടാം ബാ​ച്ച്. ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല​ത്തെ ഉ​പാ​സ​ന​യു​ടെ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​ര​ണം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന​ത്. ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന കോ​ഴ്സി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി, ആ​മ്പ​ല്‍, നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ഓ​രോ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യും ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​ത് മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ഭാ​ഷ​യു​ടെ തെ​ളി​ച്ച​വും മി​ക​വും ഓ​രോ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യു​ടെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ പ്ര​കാ​ശ​പൂ​രി​ത​മാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ട​ന്നു വ​രു​ന്നു. സേ​വ​ന​സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യ ഒ​രു കൂ​ട്ടം അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ സ​മ​ര്‍പ്പ​ണം കൂ​ടു​യാ​ണ് ഓ​രോ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി​യും കാ​ണി​ച്ചു ത​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ ഏ​ക സ്വ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. മ​റു​നാ​ട്ടി​ലും മ​ല​യാ​ള​ത്തെ മ​റ​ക്കാ​ത്ത ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യു​ടെ പി​റ​വി​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ താ​ല്‍പ​ര്യം കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​കോ​ഴ്സ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും കോ​ഴ്സി​നെ കു​റി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു പ​ഠ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ ഓ​രോ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യും മ​റ്റ് കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ഷ​യെ മു​റു​കെ പി​ടി​ക്കാ​ന്‍ വീ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മ​ല​യാ​ളം സം​സാ​രി​ച്ച​തും മു​ത്ത​ശ്ശി ക​ഥ​ക​ള്‍ പ​ങ്ക് വെ​ച്ച​തും ഓ​രോ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ പ​ടി​യാ​യി. എ​പ്പോ​ഴും വി​ളി​പ്പു​റ​ത്തു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ സേ​വ​നം നി​മി​ത്തം പ​രീ​ക്ഷ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​യ ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ ഒ​ന്നും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മ​റു​നാ​ട​ന്‍ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യെ ക​ളി​യാ​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള മ​റു​പ​ടി കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ നി​ന്നും പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​ന്ന ഓ​രോ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യും. പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ സ്പൂ​ട​ത​യോ​ടെ മ​ല​യാ​ളം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ നോ​ക്കി നി​ര്‍വൃ​തി​യ​ണ​യാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​നി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ് എ​ന്നു ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു. മ​ല​യാ​ളം അ​റി​ഞ്ഞാ​ല്‍ ക​ന്ന​ഡ എ​ളു​പ്പ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഒ​രു ര​ഹ​സ്യം ര​ക്ഷി​താ​വ് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലി​ന്‍റെ ഊ​ഷ്മ​ള​ത കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​റി​യി​ക്കാ​നാ​യാ​ണ് സ​മാ​ജം ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ല​യാ​ളം ക്ലാ​സി​ല്‍ ചേ​ര്‍ത്ത​ത് എ​ങ്കി​ലും മ​ക​ളു​ടെ താ​ല്‍പ​ര്യ​ത്താ​ല്‍ അ​ത് തു​ട​ര്‍ന്നു കൊ​ണ്ട് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി‍ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും വാ​യ​ന​ക്കാ​രും സാ​ഹി​ത്യ​ആ​സ്വാ​ദ​ക​രും ഉ​ണ്ടാ​വും എ​ന്നു പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ത വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ 10 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ടെ പ​റ​യു​ന്നു പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ണ് വ​ന്ന​ത്. സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രാ​യ മെ​ഹ​റീ​ന്‍ കാ​പ്പ​ന്‍, ന​ബീ​ഹ കാ​പ്പ​ന്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു​മി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​നം പ​രീ​ക്ഷ കൂ​ടു​ത​ല്‍ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ല്‍ അ​ധി​കം കാ​ണാ​ത്ത ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ള്‍ പോ​ലു​ള്ള​വ അ​നു​ഭ​വം പ​ഠ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ കി​ട്ടി. നാ​ട്ടി​ലെ അ​തേ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പു​സ്ത​ക​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ സാ​ഹി​ത്യ​ബോ​ധം വ​ര്‍ധി​ച്ചു​വെ​ന്നും നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി വ​രെ പ​ഠി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം മ​ന​സി​ലാ​യ​ത് എ​ന്നും ലി​യോ പ​റ​യു​ന്നു. ഭാ​വി​യി​ല്‍ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യി ഉ​ണ്ടാ​വാ​ന്‍ പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഓ​രോ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. നാ​ടി​ന്‍റെ ന​ന്മ​ക​ള്‍ മ​റു​നാ​ട്ടി​ലും വാ​രി വി​ത​റാ​ന്‍ ഈ ​പു​തു ത​ല​മു​റ​ക്ക് ക​ഴി​യ​ട്ടെ എ​ന്നു പ്ര​ത്യാ​ശി​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:western ghatsEnvironmentexams
    News Summary - Neelakurinji exam/test completed
    Similar News
    Next Story
    X