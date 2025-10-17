Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 10:23 AM IST

    റാ​പ്പി​ഡ് റെ​യി​ൽ ഇ​ട​നാ​ഴി; എ​ൻ.​സി.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ​ന്ന​ദ്ധ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ട്രെ​യി​നി​ന്റെ ശ​രാ​ശ​രി വേ​ഗ​ത മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 85 കി.​മീ.
    റാ​പ്പി​ഡ് റെ​യി​ൽ ഇ​ട​നാ​ഴി; എ​ൻ.​സി.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ​ന്ന​ദ്ധ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ റാ​പ്പി​ഡ് റെ​യി​ൽ ഇ​ട​നാ​ഴി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​പ്പി​റ്റ​ൽ റീ​ജ്യ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡു​മാ​യി (എ​ൻ.​സി.​ആ​ർ.​ടി.​സി) സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നും സ​മീ​പ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ സെ​മി ഹൈ​സ്പീ​ഡ് ന​മോ​ഭാ​ര​ത് ഇ​ട​നാ​ഴി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ശ​ദ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ എ​ൻ.​സി.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ​ന്ന​ദ്ധ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു- ഹൊ​സ്കോ​ട്ടെ- കോ​ലാ​ർ(65 കി.​മീ), ബം​ഗ​ളൂ​രു-​മൈ​സൂ​രു(145 കി.​മീ), ബം​ഗ​ളൂ​രു-​തൂ​മ​കു​രു (60 കി.​മീ), ബം​ഗ​ളൂ​രു- ഹൊ​സൂ​ർ- കൃ​ഷ്ണ​ഗി​രി- ധ​ർ​മ​പു​രി(138 കി.​മീ)​എ​ന്നീ ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളാ​ണ് ക​മ്പ​നി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. ട്രെ​യി​നി​ന്റെ ശ​രാ​ശ​രി വേ​ഗ​ത മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 85 കി.​മീ. ബം​ഗ​ളൂ​രു- മൈ​സൂ​രു യാ​ത്രാ​സ​മ​യം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ 40 മി​നി​റ്റ്.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്ന് തു​മ​കു​രു​വി​ലെ​ത്താ​ൻ 42 മി​നി​റ്റ്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​മാ​യി ഉ​ട​ൻ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും വൈ​കാ​തെ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി റീ​ജ​ന​ൽ റാ​പ്പി​ഡ് സി​സ്റ്റം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​താ​യി മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:Karnatakametro newsRapid rail project
