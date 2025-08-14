Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Metro
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 11:16 AM IST

    ദേ​ശീ​യ വീ​ല്‍ചെ​യ​ര്‍ ടെ​ന്നി​സ്: ക​ര്‍ണാ​ട​ക​ക്ക് നേ​ട്ടം

    Wheelchair tennis
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ചെ​ന്നൈ​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ വീ​ല്‍ചെ​യ​ര്‍ ടെ​ന്നി​സ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ല്‍ ഒ​വ​റോ​ൾ കി​രീ​ട നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ക​ര്‍ണാ​ട​ക. ഒ​മ്പ​ത് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​റ് കി​രീ​ടം ക​ര്‍ണാ​ട​ക കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി.

    മി​ക​ച്ച ഏ​കോ​പ​നം, ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​സ്പ​ര സൗ​ഹൃ​ദം എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക മ​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് മു​ന്നി​ല്‍ മാ​തൃ​ക​യാ​യ​താ​യി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന അ​നു​മോ​ദ​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക വീ​ല്‍ചെ​യ​ര്‍ ടെ​ന്നി​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ (കെ.​ഡ​ബ്ല്യു.​ടി.​എ) പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ച​ന്ദ്ര​കാ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ മി​ക​വി​നെ​യും ഇ​ത്ത​രം കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്ന ബ​ൽ​ഡൊ​റ്റ ഗ്രൂ​പ്പി​നെ​യും ച​ന്ദ്ര​കാ​ന്ത് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    TAGS:KarnatakaBengaluru Newstennis tournamentWheelchair tennis legend
