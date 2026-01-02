Begin typing your search above and press return to search.
    നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം -മ​ന്ത്രി എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ

    എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ശാ​സ്ത്ര, ഔ​ഷ​ധ ഗ​വേ​ഷ​ണ​രം​ഗ​ത്ത് മു​ന്‍പ​ന്തി​യി​ല്‍ നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച്​ യൂ​നി​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് മ​ന്ത്രി എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ന്ദ്ര ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ജെ.​പി. ന​ഡ്ഡ​ക്ക്​ അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭൂ​മി, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ട​ന​ടി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​ര​ത്തെ ആ​ലോ​ചി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ പാ​ട്ടീ​ൽ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ശാ​സ്ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി പ​ദ്ധ​തി പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്ക​ണം. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മാ​ത്രം 400ല​ധി​കം ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 60 ശ​ത​മാ​ന​വും ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മൊ​ത്തം ഔ​ഷ​ധ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 12 ശ​ത​മാ​ന​വും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്നും ക​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - National Institute of Pharmaceutical Education should be established in Karnataka - Minister M.B. Patil
