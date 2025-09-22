Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightനാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു...
    Metro
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 8:42 AM IST

    നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു സ​മാ​ധി ദി​നാ​ച​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    sree narayana guru
    cancel
    camera_alt

     ശ്രീ ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ശ്രീ ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​ദേ​വ​ന്റെ 98ാമ​ത് മ​ഹാ​ദി​നം ബാം​ഗ്ലൂ​ർ യൂ​നി​റ്റി​ന് കീ​ഴി​ൽ ആ​ച​രി​ച്ചു. ബി.​ജി റോ​ഡ്, ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി, ചോ​ക്ക​സാ​ന്ദ്ര, സി.​വി രാ​മ​ൻ ന​ഗ​ർ, ഈ​ജി​പു​ര, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി, ജാ​ല​ഹ​ള്ളി, ജി​ഗാ​നി, കെ.​ജി.​എ​ഫ്, കെ.​ആ​ർ പു​രം, കു​മാ​ര​സ്വാ​മി ലേ​ഔ​ട്ട്, മ​ഗ​ഡി റോ​ഡ്, എം.​എ​സ് പാ​ള​യ, നെ​ല​മം​ഗ​ല, പീ​നി​യ, ആ​ർ.​ടി ന​ഗ​ർ, എ​സ്.​ജി പാ​ള​യ, വി​ദ്യാ​ര​ണ്യ​പു​ര എ​ന്നീ ശാ​ഖ​ക​ളി​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ആ​ച​രി​ച്ചു. ക​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി, ത​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി എ​ന്നീ ഗു​രു മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ വി​ശേ​ഷാ​ൽ പൂ​ജ​യും ആ​ച​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CelebrationSree Narayana Gurusamadhi day
    News Summary - Narayana Guru Samadhi Day Celebrations
    Similar News
    Next Story
    X