    27 Aug 2025 11:23 AM IST
    27 Aug 2025 11:23 AM IST

    ന​ന്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​പ​നം

    onam celebration by nanma association
    ആ​നേ​ക്ക​ൽ ന​ന്മ മ​ല​യാ​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​നേ​ക്ക​ൽ ന​ന്മ മ​ല​യാ​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തെ ക​ലാ സം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സ​മാ​പ​നം. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ വി.​ബി.​എ​ച്ച്.​സി ഓ​ണേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലോ​കേ​ഷ്, വി.​വി.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വെ​ങ്ക​ട്ട​രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ ഭാ​ഷ-​സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് വേ​ദി​യി​ൽ വി.​ബി.​എ​ച്ച്.​സി അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ സാം​സ്കാ​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന് സ​ൺ​റൈ​സ് മാ​ര​ത്ത​ൺ മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് പൂ​ക്ക​ള-​രം​ഗോ​ലി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. മാ​വേ​ലി​യെ ആ​ന​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി. ലെ​മ​ൺ റേ​സ്, ക​സേ​ര​ക്ക​ളി, സ്ലോ ​സൈ​ക്കി​ൾ, വ​ടം​വ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ആ​വേ​ശ​മേ​കി.

    ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ന്ധ്യ​യി​ൽ നാ​ട്യ​ക്ഷേ​ത്ര, 74 എ​ക്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ നൃ​ത്ത വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക്ലാ​സി​ക് സി​നി​മാ​റ്റി​ക് നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഡി.​ജെ​യോ​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​പ​ന​മാ​യി. ശ്രീ​റാം, റോ​സ് മേ​രി, നി​ര​ഞ്ജ​ന അ​മ്പാ​ടി, വി​ജേ​ഷ്, ദീ​പു ജ​യ​ൻ, ശ്രീ ​പ്ര​ദീ​പ്, റി​ച്ചാ​ർ​ഡ്, എ​രു​മ്പാ​ല സു​രേ​ഷ്, അ​രു​ൺ ലാ​ൽ, ശ്രീ ​ശ്രീ​രാ​ജ് ന​മ്പ്യാ​ർ, ജോ​ളി ജോ​സ​ഫ്, വി​ശ്വാ​സ്, രാ​ജീ​വ്, ശി​വ​റാം, നി​തി​ൻ ജോ​സ്, അ​രു​ൺ, ര​ജീ​ഷ് പാ​റ​മ്മ​ൽ, അ​രു​ൺ ദാ​സ്, കോ​ദ​ണ്ഡ​രാ​മ​ൻ, നൊ​വി​ൻ, സ​ജി​ൻ, ലി​ബി​ൻ, വി​വേ​ക് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ന​ന്മ എം.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​തേ​ഷ് അ​മ്പാ​ടി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജീ​വ്, പ്രോ​ഗ്രാം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ. സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ഏ​കോ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

