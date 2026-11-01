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നന്ദിനി തൈരിന് ലിറ്ററിന് 14 രൂപ വര്ധനtext_fields
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News Summary - Nandini yogurt price hiked by Rs 14 per liter
ബംഗളൂരു: കർണാടക മിൽക്ക് ഫെഡറേഷൻ (കെ.എം.എഫ്) നന്ദിനി പാലിന്റെ വിലയോടൊപ്പം തൈരിന്റെ വിലയും വർധിപ്പിച്ചു. നവംബർ ഒന്നു മുതൽ പുതിയ വില പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. 28 രൂപയുള്ള അര ലിറ്റർ തൈരിന് 34 രൂപയായി. ഒരു ലിറ്ററിന് 68 രൂപയാണ് വില. ക്ഷീരകര്ഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങള് പരിഗണിച്ചാണ് വര്ധന. പാലിന്റെ വില എട്ടുരൂപയാണ് വര്ധിപ്പിച്ചത്. ടോൺഡ് മിൽക്ക് 46 രൂപയില് നിന്ന് 54 രൂപയും ഹോമോജെനൈസ്ഡ് ടോൺഡ് മിൽക്ക് 47 രൂപക്ക് പകരം 56 രൂപയുമാണ്. ഹോമോജെനൈസ് ചെയ്ത പശുവിൻ പാലിന് 50 രൂപയിൽ നിന്ന് 58 രൂപയായി . സ്പെഷൽ ടോൺഡ് മിൽക്ക്, ശുഭം പാൽ എന്നിവക്ക് 52 രൂപയിൽ നിന്ന് 64 രൂപയായി. ഹോമോജെനൈസ് ചെയ്ത ശുഭം പാലിന് 53 രൂപക്ക് പകരം 65 രൂപയാകും.
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