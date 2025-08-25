Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    25 Aug 2025 11:03 AM IST
    Updated On
    25 Aug 2025 11:03 AM IST

    മൂ​ന്ന് മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ന​ന്ദി​നി പാ​ർ​ല​ർ

    മൂ​ന്ന് മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ന​ന്ദി​നി പാ​ർ​ല​ർ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​മ്മ മെ​ട്രോ​യി​ലെ മൂ​ന്ന്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ന​ന്ദി​നി പാ​ർ​ല​ർ തു​റ​ന്നു. കെം​പ​ഗൗ​ഡ മെ​ജ​സ്റ്റി​ക്, സ​ർ എം. ​വി​ശേ​ശ്വ​ര​യ്യ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ ​സെ​ൻ​ട്ര​ൽ കോ​ള​ജ്, കോ​ണ​ന​കു​ണ്ഡെ ക്രോ​സ്​ എ​ന്നീ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ മി​ൽ​ക്​ പാ​ർ​ല​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    മെ​ജ​സ്റ്റി​ക്​ മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ്​ ഗു​ണ്ടു​റാ​വു, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ഡെ​യ​റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡി.​കെ. സു​രേ​ഷ്, കെ.​എം.​എ​ഫ്​ എം.​ഡി. ശി​വ​സ്വാ​മി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ ന​ന്ദി​നി പാ​ർ​ല​റു​ക​ളി​ൽ 125 ത​രം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​ണ്ടാ​വും. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം​കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ശേ​ഷം വൈ​കാ​തെ മു​ഴു​വ​ൻ മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ന​ന്ദി​നി പാ​ർ​ല​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ കെ.​എം.​എ​ഫി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം

