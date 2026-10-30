നന്ദിനി പാല്‍ ലിറ്ററിന് എട്ട് രൂപ വർധിപ്പിച്ചു

നന്ദിനി പാല് ലിറ്ററിന് എട്ട് രൂപ വർധിപ്പിച്ചുtext_fields
ബംഗളൂരു: നന്ദിനി പാല് ലിറ്ററിന് എട്ട് രൂപ വർധിപ്പിച്ചതായി കര്ണാടക സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നവംബർ ഒന്നു മുതൽ പുതിയ വില പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ലിറ്ററിന് 10 രൂപ വർധനവാണ് കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വര്ധന പ്രകാരം ഏഴു രൂപ കർഷകർക്കും ഒരു രൂപ കർണാടക മിൽക് ഫെഡറേഷനും ലഭിക്കുമെന്ന് ഗ്രേറ്റർ ബംഗളൂരു വികസന മന്ത്രി കൃഷ്ണ ബൈരെ ഗൗഡ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു ലിറ്റർ നീല പാക്കറ്റിന് 46 രൂപയിൽ നിന്ന് 54 രൂപയായി ഉയരും.
ലിറ്ററിന് എട്ട് രൂപ മുതല് 10 രൂപ വരെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ നേരത്തെ അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും നാല് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്താതെ മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ കർണാടകയിലെ കർഷകർക്ക് ലിറ്ററിന് 35 രൂപയോളം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനുപുറമെ സർക്കാർ ലിറ്ററിന് അഞ്ചു രൂപ ഇൻസെന്റീവ് നൽകുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വര്ധന പ്രാബല്യത്തില് വരുന്നതോടെ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക ലിറ്ററിന് 35 രൂപയിൽ നിന്ന് 42 രൂപയായി ഉയരും. ലിറ്ററിന് അഞ്ചു രൂപ എന്ന സർക്കാറിന്റെ ഇൻസെന്റീവ് തുടരും.