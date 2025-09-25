Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    25 Sept 2025 11:25 AM IST
    25 Sept 2025 11:25 AM IST

    ന​മ്മ സാ​ര​ഥി ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി

    ന​മ്മ സാ​ര​ഥി ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​മ്മ സാ​ര​ഥി ട്ര​സ്റ്റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും ട്രാ​ൻ​സ് വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും വി​ത​ര​ണം ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ൾ ചെ​യ്തു. പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വ​നി​ത​ക​ളെ​യും ട്രാ​ൻ​സ് വു​മ​ൻ​സി​നെ​യും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രാ​യി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.2026 മാ​ർ​ച്ചോ​ടെ 1000 വ​നി​ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ​യും 2030ഓ​ടെ 10,000 വ​നി​ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ​യും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​നാകുമെന്ന് ട്ര​സ്റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തി​നാ​യി അ​ഞ്ച് പ​രി​ശീ​ല​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തെ ഡ്രൈ​വി​ങ് വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം, ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, വാ​ഹ​ന പ​രി​ച​ര​ണം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​ക്ഷ​ര​ത, ക​സ്റ്റ​മ​ർ സ​ർ​വി​സ്, സ്വ​യം ര​ക്ഷാ​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ട്ര​സ്റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി. ​സ​മ്പ​ത്ത്, രു​ദ്ര മൂ​ർ​ത്തി, കാ​വ്രി, മീ​നാ​ക്ഷി, ഡോ. ​ദേ​വി​ക, ഡോ. ​തു​ൽ​സ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

