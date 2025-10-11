Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 7:08 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 7:08 AM IST

    ‘ന​മ്മ ഓ​ണം- 2025’നാ​ളെ

    ‘ന​മ്മ ഓ​ണം- 2025’നാ​ളെ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് സോ​ണി​ന്റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ന​മ്മ ഓ​ണം -2025’, 12ന് ​വ​സ​ന്ത് ന​ഗ​റി​ലെ ഡോ. ​ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്‌​ക​ർ ഭ​വ​നി​ൽ ന​ട​ക്കും. കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ശോ​ഭ ക​ര​ന്ത​ല​ജെ, ക​ർ​ണാ​ട​ക ഗ്രാ​മ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ബൈ​ര​തി സു​രേ​ഷ്, കേ​ര​ള ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്‌​പീ​ക്ക​ർ ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, കേ​ര​ള വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ്, പി.​സി. മോ​ഹ​ൻ എം.​പി, എ.​സി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് എം.​എ​ൽ. എ, ​ഗോ​പ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​വും.

    രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് തി​രി​തെ​ളി​യും. ഉ​ച്ച​ക്ക് ഓ​ണ​സ​ദ്യ, 1.30ന് ​പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം. വൈ​കീ​ട്ട് 4.30ന് ​ബ​ൽ​റാം, ശ്രീ​രാ​ഗ്, അ​നു​ശ്രീ (സ്റ്റാ​ർ സി​ങ്ങ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി.

    സു​വ​നീ​ർ മാ​ഗ​സി​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം, എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, ല​ക്കി ഡി​പ്പ് കോ​ണ്ടെ​സ്റ്റ് തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ലൈ​ല രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​രി​കു​മാ​ർ, ആ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷി​നോ​ജ് കെ. ​നാ​രാ​യ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യം. ഫോൺ: 9686 665995, 91482 72727, 84317 34775.

    TAGS:Karnatakaonamonam celebrationKerala Samajam Bangalore
