Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightനമ്മ മെട്രോ പിങ്ക് ലൈൻ...
    Metro
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 10:07 AM IST

    നമ്മ മെട്രോ പിങ്ക് ലൈൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ട്രെയിൻ പുറത്തിറക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ട്രെ​യി​ല​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൊ​ത്ത​ന്നൂ​ർ ഡി​പ്പോ​യി​ലേ​ക്ക് ട്രെ​യി​ൻ എ​ത്തി​ക്കും
    നമ്മ മെട്രോ പിങ്ക് ലൈൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ട്രെയിൻ പുറത്തിറക്കി
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഭാ​ര​ത് എ​ര്‍ത്ത് മൂ​വേ​ഴ്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് (ബി.​ഇ.​എം.​എ​ൽ) ന​മ്മ മെ​ട്രോ പി​ങ്ക് ലൈ​നി​നാ​യു​ള്ള പ്രോ​ട്ടോ​ടൈ​പ്പ് ട്രെ​യി​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ന്യൂ ​തി​പ്പ​സാ​ന്ദ്ര​യി​ലെ ബി.​ഇ.​എം.​എ​ൽ റെ​യി​ൽ കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ശാ​ന്ത​നു റേ ​ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ റെ​യി​ല്‍ കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ) മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജെ. ​ര​വി​ശ​ങ്ക​ർ, മ​റ്റ് മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ആ​റ് കോ​ച്ചു​ക​ളു​ള്ള ട്രെ​യി​ൻ​സെ​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ട്രെ​യി​ല​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൊ​ത്ത​ന്നൂ​ർ ഡി​പ്പോ​യി​ലേ​ക്ക് ട്രെ​യി​ൻ എ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ച്ചു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​യി അ​ധി​ക വീ​തി​യു​ള്ള ഗാ​ങ്​​വേ​ക​ൾ, നൂ​ത​ന​മാ​യ ഇ​ന്‍റീ​രി​യ​ര്‍, യു.​എ​സ്.​ബി ചാ​ർ​ജി​ങ്​ പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, എ​ർ​ഗ​ണോ​മി​ക് സീ​റ്റി​ങ്, നൂ​ത​ന​മാ​യ അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷ മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ട്രെ​യി​ന്‍റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ള്‍. 2023 ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഏ​ഴി​ന് 53 ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ട്രെ​യി​ൻ​സെ​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്​ ബി.​ഇ.​എം.​എ​ൽ 3,177 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ക​രാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    ബ്ലൂ ​ലൈ​നി​ന് 37 ഉം ​പി​ങ്ക് ലൈ​നി​ന് 16 ഉം ​ട്രെ​യി​ന്‍ സെ​റ്റു​ക​ള്‍ ഇ​തി​ല്‍ പെ​ടും. 2025 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ഏ​ഴ് പി​ങ്ക് ലൈ​ൻ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് 405 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ടോ​പ് അ​പ് ഓ​ർ​ഡ​റും ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ആ​റ് യെ​ല്ലോ ലൈ​ൻ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് 414 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഓ​ർ​ഡ​റും ബി.​ഇ.​എം.​എ​ല്ലി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. ഗ്രീ​ൻ, പ​ർ​പ്പി​ൾ ലൈ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​ര​ത്തെ 57 ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:namma metroBangalore News
    Similar News
    Next Story
    X