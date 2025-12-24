Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 9:06 AM IST

    നാ​ഗ​ര്‍ഹോ​ള ദേ​ശീ​യോ​ദ്യാ​ന​ം; ആ​ന​ക​ളെ തു​ര​ത്താ​ൻ എ.​ഐ ശ​ബ്ദ കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ച്ചു

    നാ​ഗ​ര്‍ഹോ​ള ദേ​ശീ​യോ​ദ്യാ​ന​ം; ആ​ന​ക​ളെ തു​ര​ത്താ​ൻ എ.​ഐ ശ​ബ്ദ കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ച്ചു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വ​നാ​തി​ര്‍ത്തി​യി​ലു​ള്ള കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ള​ക​ള്‍ കാ​ട്ടാ​ന​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നാ​ഗ​ര്‍ഹോ​ള ദേ​ശീ​യോ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ എ.​ഐ ശ​ബ്ദ കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. വീ​ര​ന​ഹോ​സ​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ ബൊ​മ്മ​ല​പു​ര ഹാ​ഡി അ​തി​ർ​ത്തി​ക്ക​ടു​ത്താ​ണ് കാ​മ​റ. നി​ല​വി​ൽ കാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ആ​ന​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​സം​വി​ധാ​നം പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ്ത​ത്.

    ആ​ന​യു​ടെ ആ​കൃ​തി കാ​ണു​മ്പോ​ള്‍ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ സ​ജീ​വ​മാ​കും. ആ​ന​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര​പാ​ത​ക്ക്​ അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യാ​ണ് കാ​മ​റ. കാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ങ്ങാ​ന്‍ ആ​ന ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ മൃ​ഗ​ത്തെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ക്കാ​നു​മാ​യി ബി​ൽ​റ്റ് ഇ​ൻ സ്പീ​ക്ക​റി​ലൂ​ടെ ഉ​ച്ച​ത്തി​ലു​ള്ള ശ​ബ്ദം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കും.

    ആ​ന​ക​ൾ​ക്ക് തേ​നീ​ച്ച​ക​ളെ പൊ​തു​വെ ഭ​യ​മാ​ണ്. ഇ​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് തേ​നീ​ച്ച​ക്കൂ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഉ​ച്ച​ത്തി​ലു​ള്ള മു​ഴ​ക്ക​ത്തി​ന് സ​മാ​ന ശ​ബ്ദം, പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം, ആ​ളു​ക​ൾ ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്, ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​ന്റെ​യും മി​ന്ന​ലി​ന്റെ​യും ശ​ബ്ദം തു​ട​ങ്ങി 20ല​ധി​കം വ്യ​ത്യ​സ്ത ശ​ബ്ദ പാ​റ്റേ​ണു​ക​ൾ സം​വി​ധാ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കും. ഇ​തു​മൂ​ലം ആ​ന​ക​ൾ പി​ൻ​വാ​ങ്ങും.

    ത​ട​സ്സ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ 150 മീ​റ്റ​ർ​വ​രെ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ന​ക​ളെ കാ​മ​റ​ക്ക് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും. ഫാം ​ഗാ​ർ​ഡ് കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ശേ​ഷം നാ​ഗ​ര്‍ഹോ​ള ദേ​ശീ​യോ​ദ്യാ​ന​ത്തി​നു സ​മീ​പ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​ന​ശ​ല്യം കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​റ്റ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​രം കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​മെ​ന്ന് ഹു​ൻ​സൂ​രി​ലെ നാ​ഗ​ര​ഹോ​ള ദേ​ശീ​യോ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ലെ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ പി.​എ. സീ​മ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Bengaluru NewsNagarhola Tiger SanctuaryAI camerasHuman–wildlife conflict
    News Summary - Nagarhola National Park; AI sound camera installed to chase elephants
