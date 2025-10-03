Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:10 AM IST

    മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ​ക്ക് പ്രൗ​ഢ സ​മാ​പ്തി

    • നാ​ലു​ല​ക്ഷം പേ​ർ സാ​ക്ഷിയായി
    • നെ​ഞ്ചേ​റ്റി ജം​ബോ സ​വാ​രി
    മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ​ക്ക് പ്രൗ​ഢ സ​മാ​പ്തി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വി​ഖ്യാ​ത മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ മ​ഹോ​ത്സ​വം വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി ദി​ന​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ജം​ബോ സ​വാ​രി, ടോ​ർ​ച്ച് ലൈ​റ്റ് പ​രേ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു. നാ​ല് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ ജം​ബോ സ​വാ​രി വീ​ക്ഷി​ച്ചു. ചാ​മു​ണ്ഡേ​ശ്വ​രി ദേ​വി​യു​ടെ വി​ഗ്ര​ഹം പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ച 750 കി​ലോ​ഗ്രാം സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ഹൗ​ഡ വ​ഹി​ച്ച് കാ​വേ​രി, രൂ​പ എ​ന്നീ കു​ങ്കി ആ​ന​ക​ളു​ടെ അ​രി​കി​ൽ രാ​ജ​മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ ഗാം​ഭീ​ര്യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ന്ന ആ​ന അ​ഭി​മ​ന്യു ആ​ക​ർ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി.

    2012 മു​ത​ൽ ദ​സ​റ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന 59കാ​ര​നാ​യ അ​ഭി​മ​ന്യു ആ​റാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് സ്വ​ർ​ണ ഹൗ​ഡ വ​ഹി​ച്ച​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് 4.40ഓ​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ഹൗ​ഡ​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ചാ​മു​ണ്ഡേ​ശ്വ​രി വി​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി മൈ​സൂ​രു കൊ​ട്ടാ​ര​വ​ള​പ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ഭി​മ​ന്യു​വി​ന്റെ യാ​ത്ര​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ പൊ​ലീ​സ് സാ​യു​ധ സേ​ന 21 വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ളു​തി​ർ​ത്ത് പൈ​തൃ​ക പീ​ര​ങ്കി സ​ല്യൂ​ട്ട് ന​ൽ​കി. ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്.​സി. മ​ഹാ​ദേ​വ​പ്പ, ക​ന്ന​ട സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ശി​വ​രാ​ജ് എ​സ്. ത​ങ്ക​ഡ​ഗി, എം.​പി​യും മൈ​സൂ​രു രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​വു​മാ​യ യ​ദു​വീ​ർ കൃ​ഷ്ണ​ദ​ത്ത ചാ​മ​രാ​ജ വാ​ഡി​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര കാ​ണാ​ൻ മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ചി​ല​ർ മ​ട​ങ്ങി. ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​ൻ മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും നേ​രി​യ ചാ​റ്റ​ൽ മ​ഴ​യും ചൂ​ടി​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു.

    ജം​ബോ സ​വാ​രി​യി​ൽ ഹൗ​ഡ വാ​ഹ​ക​നാ​യ അ​ഭി​മ​ന്യു കൃ​ഷ്ണ​രാ​ജ സ​ർ​ക്കി​ളി​ൽ

    പ്ര​മോ​ദ ദേ​വി വാ​ഡി​യാ​ർ, മൈ​സൂ​രു എം.​പി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ ത്രി​ഷി​ക കു​മാ​രി വാ​ഡി​യാ​ർ, മ​ക​ൻ ആ​ദ്യ​വീ​ർ ന​ര​സിം​ഹ​രാ​ജ വാ​ഡി​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ മു​ൻ രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര വീ​ക്ഷി​ച്ചു.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.20ഓ​ടെ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലെ ബ​ല​രാ​മ ഗേ​റ്റി​ന് സ​മീ​പം സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ന​ന്ദി ധ്വ​ജ പൂ​ജ ന​ട​ത്തി ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ദ​സ​റ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഇ​ത് എ​ട്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ്.

    ധ​ന​ഞ്ജ​യ ആ​ന പ​താ​ക​വാ​ഹ​ക​നാ​യി (നി​ഷാ​നെ) ജം​ബൂ സ​വാ​രി ന​യി​ച്ചു. ഗോ​പി ആ​ന ചി​ഹ്ന​വാ​ഹ​ക​ൻ (നൗ​പ​ത്) ആ​യി. ബ​ന്നി​മ​ണ്ഡ​പ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ച ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ 14 ആ​ന​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. രാ​ജ മാ​ർ​ഗ, ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് വി​ക്ട​ർ റോ​ഡ്, കൃ​ഷ്ണ​രാ​ജ (കെ.​ആ​ർ) സ​ർ​ക്ൾ, സ​യ്യാ​ജി റാ​വു റോ​ഡ് വ​ഴി അ​ഞ്ച് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര. മ​ഹേ​ന്ദ്ര, ല​ക്ഷ്മി, കാ​ഞ്ച​ൻ, ഭീ​മ, ഏ​ക​ല​വ്യ, പ്ര​ശാ​ന്ത, സു​ഗ്രീ​വ, ഹേ​മാ​വ​തി എ​ന്നീ ആ​ന​ക​ളും അ​ണി​നി​ര​ന്നു.

    ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ 93 സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 58 നി​ശ്ച​ല​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​വും കാ​ല​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ഞ്ച് ‘ഗാ​ര​ന്റി’​യും വി​വി​ധ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഇ​ടം നേ​ടി.

    വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും പാ​സ്, ഗോ​ൾ​ഡ് കാ​ർ​ഡ്, ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 48,000 പേ​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​വ​ള​പ്പി​ൽ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര വീ​ക്ഷി​ച്ചു. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ താ​വ​ർ​ച​ന്ദ് ഗെ​ഹ് ലോ​ട്ടി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ബ​ന്നി​മ​ണ്ഡ​പ മൈ​താ​ന​ത്ത് ടോ​ർ​ച്ച് ലൈ​റ്റ് പ​രേ​ഡ് ന​ട​ന്ന​ത്. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് വി​പു​ല​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ സി.​സി ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22ന് ​ചാ​മു​ണ്ഡി കു​ന്നി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബു​ക്ക​ർ സ​മ്മാ​ന ജേ​താ​വ് ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖാ​ണ് ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    News Summary - mysuru dasara concluded with grandly
