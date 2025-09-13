Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല...
    Metro
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 10:50 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലെ ദു​രൂ​ഹ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണം -തി​മ​റോ​ഡി

    text_fields
    bookmark_border
    thimarodi
    cancel
    camera_alt

    തി​മ​റോ​ഡി

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ (എ​സ്.​ഐ.​ടി) ഓ​ഫി​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് ഫോ​ർ സൗ​ജ​ന്യ ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ന​ട​ന്ന ദു​രൂ​ഹ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ലോ​ഡ്ജു​ക​ളി​ൽ 2006നും 2010​നും ഇ​ട​യി​ൽ നാ​ല് അ​ജ്ഞാ​ത​ർ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. 'ഗാ​യ​ത്രി', 'ശ​രാ​വ​തി', 'വൈ​ശാ​ലി' എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ളി​ലു​ള്ള ലോ​ഡ്ജു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ക്കേ​സു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ശ​യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് തി​മ​റോ​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നും കേ​സ് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി. എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത് വി​ഷ​യം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ര​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ (യു.​ഡി.​ആ​ർ) മാ​ത്ര​മേ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ല​പാ​ത​ക​മോ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യോ ആ​ണെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള പ​രാ​ജ​യം മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സം​ശ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ല​ഭി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് തി​മ​റോ​ഡി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:metroDharmasthala MurdersMahesh Shetty Thimarody
    News Summary - Mysterious deaths in Dharmasthala hotels should be investigated says Thimarodi
    Similar News
    Next Story
    X