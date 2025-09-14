Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    date_range 14 Sept 2025 9:48 AM IST
    date_range 14 Sept 2025 9:48 AM IST

    മൈ​സൂ​രു​വി​ലെ പ്ര​ഥ​മ വൃ​ക്ഷ സെ​ൻ​സ​സ് 14 മു​ത​ൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ഥ​മ വൃ​ക്ഷ സെ​ൻ​സ​സ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കും. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഹ​രി​താ​ഭ കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സെ​ൻ​സ​സ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മൈ​സൂ​ർ ഗ്രാ​ഹ​ക പ​രി​ഷ​ത്ത് (എം.​ജി.​പി) നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. ആ​ർ. കാ​ർ​ത്തി​കി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യ വാ​ർ​ത്ത കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ടി.​എം. പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജെ.​എ​സ്.​എ​സ് ഫാ​ർ​മ​സി കോ​ള​ജി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കും.

    മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ, പ്രാ​യം, സ്പീ​ഷ്യ​സ്, സം​ര​ക്ഷ​ണ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സെ​ൻ​സ​സി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ശേ​ഖ​രി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രോ​ജ​ക്ടി​ന്‍റെ​ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. സ​ർ​വേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ൻ ആ​റു​മാ​സം എ​ടു​ക്കും.

    News Summary - Mysore's first tree census begins on 14th
