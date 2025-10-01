Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 7:40 AM IST

    മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ​ക്ക് നാ​ളെ സ​മാ​പ​നം; തി​ര​ക്കി​ൽ ഞെ​രു​ങ്ങി, ഒ​രു​ങ്ങി ന​ഗ​രം

    മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ​ക്ക് നാ​ളെ സ​മാ​പ​നം; തി​ര​ക്കി​ൽ ഞെ​രു​ങ്ങി, ഒ​രു​ങ്ങി ന​ഗ​രം
    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്ക്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ മ​റ്റൊ​രു ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​തി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും. ബു​ക്ക​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വാ​യ പ്ര​മു​ഖ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​രി ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ബി.​ജെ.​പി​യും മു​ൻ മൈ​സൂ​രു എം.​പി പ്ര​താ​പ് സിം​ഹ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​രി​ട്ട​താ​ണ് ച​രി​ത്രം. മു​സ്‍ലി​മാ​യ മു​ഷ്താ​ഖ് ദ​സ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ സിം​ഹ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വ​രെ ക​യ​റി​യെ​ങ്കി​ലും അ​നു​കൂ​ല വി​ധി നേ​ടാ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ജം​ബോ സ​വാ​രി​യാ​ണ് ദ​സ​റ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക ഇ​നം. സ​വാ​രി ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​വും ആ​കാം​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ 21 ഗ​ൺ സ​ല്യൂ​ട്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സി​റ്റി ആം​ഡ് റി​സ​ർ​വി​ന്റെ പീ​ര​ങ്കി ദ​ൾ പൂ​ർ​ണ സ​ജ്ജ​മാ​യി. പൊ​ലീ​സ് ബാ​ൻ​ഡ് ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, സു​വ​ർ​ണ ഹൗ​ഡ​യി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഇ​ടി​മു​ഴ​ക്ക​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള സ​ല്യൂ​ട്ട് കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ന​ട​ക്കും. സി.​എ.​ആ​ർ ഡി.​സി.​പി സി​ദ്ധ​ന​ഗൗ​ഡ പാ​ട്ടീ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലും എ.​സി.​പി കു​മാ​ര​സ്വാ​മി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലും 36 അം​ഗ പീ​ര​ങ്കി ദ​ൾ സൈ​നി​ക​ർ കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ സ​ല്യൂ​ട്ട് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    ഏ​ഴ് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പീ​ര​ങ്കി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഓ​രോ​ന്നും മൂ​ന്ന് റൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വെ​ടി​വെ​ക്കു​ന്ന ഈ ​സ്ക്വാ​ഡ് ഒ​രു മി​നി​റ്റി​ന​കം 21 റൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ഉ​തി​ർ​ക്കും. ടീം ​ഇ​തി​ന​കം മൂ​ന്ന് ട്ര​യ​ൽ റ​ണ്ണു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. സു​ര​ക്ഷ​യും കൃ​ത്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി അ​ള​ന്ന് പാ​ക്ക് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​ഴ് പീ​ര​ങ്കി​ക​ളി​ൽ നാ​ലെ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 1.8 കി​ലോ​ഗ്രാം വെ​ടി​മ​രു​ന്ന് നി​റ​ച്ചു. ബാ​ക്കി മൂ​ന്നെ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 1.6 കി​ലോ​ഗ്രാം വീ​ത​മു​ണ്ടാ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 ദി​വ​സ​മാ​യി സ്ക്വാ​ഡ് ക​ഠി​ന പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലാ​ണ്.

    മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ​ൺ സ​ല്യൂ​ട്ട് പ​രി​ശീ​ല​നം

    21 വെ​ടി​വെ​പ്പു​ക​ളു​ള്ള സ​ല്യൂ​ട്ട് മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ ന​ട​ക്കും. ആ​ദ്യം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ടോ​ർ​ച്ച് ലൈ​റ്റ് പ​രേ​ഡി​ന്റെ റി​ഹേ​ഴ്സ​ലി​ലും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി ദി​ന​ത്തി​ലെ ജം​ബോ സ​വാ​രി ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്ക് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പും ന​ട​ക്കും. 11 ദി​വ​സ​ത്തെ ദ​സ​റ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​പ​നം കു​റി​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന ജം​ബോ സ​വാ​രി ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്ക് മൈ​സൂ​രു കൊ​ട്ടാ​ര പ​രി​സ​ര​ത്ത് അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. 45,000 പാ​സ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും ഗോ​ൾ​ഡ് കാ​ർ​ഡ് കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​രി​പ്പി​ട ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ദ​സ​റ ആ​ന​ക​ളു​ടെ അ​വ​സാ​ന റി​ഹേ​ഴ്‌​സ​ൽ ന​ട​ന്നു. സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സീ​മ ല​ട്ക​ർ, മൈ​സൂ​രു സ​ർ​ക്ൾ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ര​വി​ശ​ങ്ക​ർ, ഡി.​സി.​എ​ഫ് ഐ.​ബി പ്ര​ഭു ഗൗ​ഡ, മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ ഹൗ​ഡ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന അ​ഭി​മ​ന്യു​വി​ന് പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി. 21 വെ​ടി​വെ​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും പൊ​ലീ​സ് ബാ​ൻ​ഡ് സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ക്ക​ലി​ന്റെ​യും ഇ​ട​യി​ൽ, കു​ങ്കി ആ​ന​ക​ളാ​യ കാ​വേ​രി​യും രൂ​പ​യും അ​ഭി​മ​ന്യു​വി​നെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു.

    മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജം​ബോ സ​വാ​രി​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ

    ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ല​ട്ക​ർ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ബ​ന്നി​മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്കും ടോ​ർ​ച്ച് ലൈ​റ്റ് പ​രേ​ഡി​നും പാ​സും ഗോ​ൾ​ഡ് കാ​ർ​ഡും ഉ​ള്ള​വ​രെ മാ​ത്ര​മേ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കൂ എ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു.

