Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ ബാ​നു...
    Metro
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 12:34 PM IST

    മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും

    text_fields
    bookmark_border
    മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷം ബു​ക്ക​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വാ​യ ക​ന്ന​ട എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ് ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​തെ​ന്നും ഒ​രു വ​നി​ത​യാ​ണ് മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​ത് ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ ആ​ന​യെ മൈ​സൂ​രു കൊ​ട്ടാ​ര​വ​ള​പ്പി​ൽ കു​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​പ്പാ​ന്മാ​ർ

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക്ഷ​ണം ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru NewsinaugurationMysore DussehraBanu Mushtaq
    News Summary - Mysore Dussehra to be inaugurated by Banu Mushtaq
    Similar News
    Next Story
    X