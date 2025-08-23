മൈസൂരു ദസറ ബാനു മുഷ്താഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുംtext_fields
ബംഗളൂരു: ഈ വർഷത്തെ മൈസൂരു ദസറ ആഘോഷം ബുക്കർ ഇന്റർനാഷനൽ അവാർഡ് ജേതാവായ കന്നട എഴുത്തുകാരി ബാനു മുഷ്താഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിച്ച ശേഷമാണ് ബാനു മുഷ്താഖ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചതെന്നും ഒരു വനിതയാണ് മൈസൂരു ദസറ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കംകുറിക്കുന്നത് എന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എഴുത്തുകാരിക്ക് ഔദ്യോഗിക ക്ഷണം ജില്ല ഭരണകൂടം നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 22ന് ആരംഭിക്കുന്ന ദസറ ആഘോഷങ്ങൾ ഒക്ടോബർ രണ്ടുവരെ നീണ്ടുനിൽക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register