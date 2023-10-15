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    Posted On
    date_range 15 Oct 2023 3:50 AM GMT
    Updated On
    date_range 15 Oct 2023 3:50 AM GMT

    മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ: 2000 സ്​​പെ​ഷ​ൽ ബ​സു​ക​ൾ

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    special buses
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20 മു​ത​ൽ 26 വ​രെ 2000 സ്​​പെ​ഷ​ൽ ബ​സു​ക​ൾ ഓ​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി.​സി അ​റി​യി​ച്ചു. കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ആ​ന്ധ്ര, തെ​ല​ങ്കാ​ന, ഗോ​വ, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര, പു​തു​ച്ചേ​രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വി​വി​ധ ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ് ഈ ​ബ​സു​ക​ൾ. ബം​ഗ​ളൂ​രു-​മൈ​സൂ​രു റൂ​ട്ടി​ൽ 250 ബ​സു​ക​ളും മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​ൻ 350 ബ​സു​ക​ളും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

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    TAGS:Bangalore News
    News Summary - Mysore Dussehra-2000 Special Buses
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