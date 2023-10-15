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Posted Ondate_range 15 Oct 2023 3:50 AM GMT
Updated Ondate_range 15 Oct 2023 3:50 AM GMT
മൈസൂരു ദസറ: 2000 സ്പെഷൽ ബസുകൾtext_fields
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News Summary - Mysore Dussehra-2000 Special Buses
ബംഗളൂരു: മൈസൂരു ദസറയുടെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ 26 വരെ 2000 സ്പെഷൽ ബസുകൾ ഓടിക്കുമെന്ന് കർണാടക ആർ.ടി.സി അറിയിച്ചു. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും വിവിധ ജില്ല ആസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുമാണ് ഈ ബസുകൾ. ബംഗളൂരു-മൈസൂരു റൂട്ടിൽ 250 ബസുകളും മൈസൂരു നഗരത്തിൽ സർവിസ് നടത്താൻ 350 ബസുകളും ഏർപ്പെടുത്തും.
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