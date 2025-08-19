Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    19 Aug 2025 12:08 PM IST
    19 Aug 2025 12:08 PM IST

    മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ ആ​ന​യൂ​ട്ടി​ന് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കു​ന്നോ​ളം

    Mysore Dussehra
    ആ​ന​യൂ​ട്ട് വി​ഭ​വ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന വ​നം അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ന​യൂ​ട്ട് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കെ​ങ്കേ​മം. ദ​സ​റ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മാ​പ​ന​ദി​ന ജം​ബോ സ​വാ​രി​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കേ​ണ്ട 14 ആ​ന​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും പോ​ഷ​ണ​വും വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യി​ലാ​ണ്. അ​ടു​ത്ത മാ​സം 22 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ​യാ​ണ് ദ​സ​റ. ഒ​മ്പ​ത് ആ​ന​ക​ളെ ഇ​തി​ന​കം മൈ​സൂ​രു കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. അ​ഞ്ചെ​ണ്ണം കൂ​ടി വൈ​കാ​തെ​യെ​ത്തും. ആ​കെ 10 കൊ​മ്പ​ന്മാ​രും നാ​ല് പി​ടി​യാ​ന​ക​ളു​മാ​ണ് ദ​സ​റ​ക്കാ​യി എ​ഴു​ന്ന​ള്ളു​ക.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പോ​ഷ​ക​സ​മൃ​ദ്ധ ആ​ഹാ​ര​ത്തി​ന് മു​ൻ‌​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് മൈ​സൂ​രു വ​ന്യ​ജീ​വി ഡി​വി​ഷ​ൺ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് (ഡി.​സി.​എ​ഫ്) ഡോ. ​ഐ.​ബി. പ്ര​ഭു ഗൗ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ന​ക​ളെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തോ​ടെ​യും ശ​ക്ത​രാ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു.

    നി​ര​വ​ധി ട​ൺ കാ​ലി​ത്തീ​റ്റ​യും ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ളും സം​ഭ​രി​ച്ച​വ​യി​ൽ​പെ​ടും. ഭാ​രം, വ​ലു​പ്പം, മ​റ്റ് ശാ​രീ​രി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി വെ​റ്റ​റി​ന​റി വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​വ​യു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ വി​ളി​ച്ച് ബ​ന്നൂ​രി​ന​ടു​ത്ത അ​ട്ട​ഹ​ള്ളി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ കെ.​എ​സ്. ബാ​ബു​വി​നെ പ​ല​ച​ര​ക്ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ണ​ങ്ങി​യ കാ​ലി​ത്തീ​റ്റ, പു​ല്ല് എ​ന്നി​വ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഓ​രോ ആ​ന​ക്കും പ്ര​തി​ദി​നം 450 മു​ത​ൽ 500 കി​ലോ​ഗ്രാം​വ​രെ ആ​ൽ ഇ​ല​ക​ൾ, 175 മു​ത​ൽ 200 കി​ലോ​ഗ്രാം​വ​രെ പു​ല്ല് എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ ചു​വ​ന്ന അ​രി ഇ​ന​മാ​യ 20 കി​ലോ​ഗ്രാം കു​സു​ബ​ല​ക്കി​യും ഏ​ക​ദേ​ശം 35 മു​ത​ൽ 40 കി​ലോ​ഗ്രാം വ​രെ നെ​ല്ല് വൈ​ക്കോ​ലും അ​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ തീ​റ്റ 10 മു​ത​ൽ 12 കി​ലോ​ഗ്രാം വ​രെ ന​ൽ​കു​ന്നു. കൊ​മ്പ​ന്മാ​ർ പ്ര​തി​ദി​നം ഏ​ക​ദേ​ശം 750 കി​ലോ​ഗ്രാം, പി​ടി​യാ​ന​ക​ൾ 600 കി​ലോ​ഗ്രാം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്നു. ദ​ഹ​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​റ് മു​ത​ൽ ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്കൂ​ർ​വ​രെ വേ​വി​ച്ച മു​തി​ര, ചെ​റു​പ​യ​ർ, ഉ​ഴു​ന്ന്, അ​രി, ഉ​പ്പ്, വി​വി​ധ​ത​രം പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ത്യേ​ക തീ​റ്റ​യാ​ണി​ത്.

    ഓ​രോ ആ​ന​യും ഇ​ത് 10 മു​ത​ൽ 12 കി​ലോ​ഗ്രാം​വ​രെ അ​ക​ത്താ​ക്കും. ച​ല​ന​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്ന പൊ​ണ്ണ​ത്ത​ടി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​മി​ശ്രി​തം ദി​വ​സ​വും ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ക​രി​മ്പ്, തേ​ങ്ങ എ​ന്നി​വ​യും അ​വ​രു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. 10 മു​ത​ൽ 12 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ​വ​രെ ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള ന​ട​ത്ത വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ്റ്റാ​മി​ന വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം മ​തി​യാ​യ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഡി.​സി.​എ​ഫ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​വ​ർ​ഷം വെ​ണ്ണ​യും ഗോ​ത​മ്പും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. നേ​ര​ത്തേ കു​റ​ച്ച് ആ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന വെ​ണ്ണ സ​സ്യ​ഭു​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് പോ​ഷ​ക​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ല്ല, അ​തേ​സ​മ​യം ചി​ല ആ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ഗോ​ത​മ്പ് ദ​ഹി​ക്കി​ല്ല.

    ദ​ഹ​ന​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മു​തി​ര (ഹ​രി) (ഹ​രി​തൈ​ലം), മി​ല്ല​റ്റ് (രാ​ഗി) എ​ന്നി​വ ഇ​വ​ക്ക് പ​ക​രം ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കു​ന്നേ​ര​വും ഒ​രു​ത​വ​ണ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക തീ​റ്റ ന​ൽ​കു​ന്നു. ദ​സ​റ കേ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ന​ക​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി തു​ട​രും. കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ന്നി​മ​ണ്ഡ​പം ടോ​ർ​ച്ച് ലൈ​റ്റ് പ​രേ​ഡ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന മാ​ർ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ ആ​ന​ക​ൾ​ക്ക് സു​ഖ​ക​ര​മാ​യി​രി​ക്കാ​ൻ എ​ണ്ണ തേ​ക്ക​ൽ അ​വ​യു​ടെ ദി​ന​ച​ര്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 200 ലി​റ്റ​ർ വീ​തം ആ​വ​ണ​ക്കെ​ണ്ണ, പൊ​ങ്കാ​മി​യ (ഹോ​ങ്ങ്) എ​ണ്ണ, വേ​പ്പെ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു, ത​ല​യി​ലും കാ​ലു​ക​ളി​ലും ക​യ​റു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​വ​ണ​ക്കെ​ണ്ണ​യും പൊ​ങ്കാ​മി​യ​യും പു​ര​ട്ടു​ന്നു. ഉ​ര​ച്ചി​ലു​ക​ൾ ത​ട​യാ​നും ത​ണു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി കാ​ലു​ക​ളി​ലും സ​ന്ധി​ക​ളി​ലും വേ​പ്പെ​ണ്ണ​യാ​ണ് പു​ര​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ ത​ട​യു​ക​യും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ മി​ക​ച്ച അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. സ്ഥി​ര​ത​യും സു​താ​ര്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് എ​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഓ​രോ മൃ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​രോ​ഗ്യം സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി അ​ള​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യു​ടെ നാ​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണ ഹൗ​ഡ വ​ഹി​ക്കാ​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ച അ​ഭി​മ​ന്യു എ​ന്ന ഗ​ജ​വീ​ര​നൊ​പ്പം ധ​ന​ഞ്ജ​യ, ഭീ​മ, ക​ഞ്ച​ൻ, ഏ​ക​ല​വ്യ, പ്ര​ശാ​ന്ത്, കാ​വേ​രി, ബ​ല്ലേ ല​ക്ഷ്മി, മ​ഹേ​ന്ദ്ര എ​ന്നീ ആ​ന​ക​ളാ​ണ് കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

