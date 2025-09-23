Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    23 Sept 2025 10:24 AM IST
    23 Sept 2025 10:24 AM IST

    മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ വി​ളം​ബ​ര​മാ​യി ദ​സ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ദി

    ദ​സ​റ​യി​ൽ തെ​ളി​ച്ച വി​ള​ക്ക് ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ക്ക​ട്ടെ - ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ്
    മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ വി​ളം​ബ​ര​മാ​യി ദ​സ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ദി
    മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​നാ​യി സാ​ഹി​ത്യ​കാ​രി ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും ചാ​മു​ണ്ഡി ഹി​ൽ​സി​ലെ ചാ​മു​ണ്ഡേ​ശ്വ​രി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്നു 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ചാ​മു​ണ്ഡി കു​ന്നു​ക​ളി​ൽ മ​ത​വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്റെ വി​ത്തു​വി​ത​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ദി മ​നു​ഷ്യ​​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ളം​ബ​ര വേ​ദി​യാ​യി മാ​റി. ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത സാ​ഹി​ത്യ​കാ​രി ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖും തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും ഇ​ക്കാ​ര്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    മൈ​സൂ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹി​മ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​സാ​ന ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി​രു​ന്ന മ​ഹാ​രാ​ജ ജ​യ​ചാ​മ​രാ​ജേ​ന്ദ്ര വ​ഡി​യാ​ർ പു​ല​ർ​ത്തി​യ മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ് സ​ദ​സ്സി​നെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. എ​ല്ലാ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക​യും നി​യ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​താ​യി അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്റെ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​വാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു മു​സ്‍ലിം മ​ഹാ​രാ​ജ ജ​യ​ചാ​മ​രാ​ജേ​ന്ദ്ര വ​ഡി​യാ​റി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ഹാ​രാ​ജാ​വ് മു​സ്‍ലിം​ക​ള​ട​ക്കം എ​ല്ലാ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രെ​യും വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക​യും പ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും നി​യ​മി​ക്കു​ക​യും ​ചെ​യ്തു. എ​ന്റെ മ​ത​വി​ശ്വാ​സം എ​ന്നെ മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു. എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കാ​നും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു. എ​ല്ലാ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ പൂ​ന്തോ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. ന​മു​ക്ക് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാം. ഐ​ക്യ​ത്തി​ന് മേ​ൽ ഈ ​നാ​ടി​ന്റെ പൂ​ക്ക​ൾ വ​ർ​ഷി​ക്ക​ട്ടെ. വി​ദ്വേ​ഷ​വും അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും ഇ​ല്ലാ​താ​വ​ട്ടെ. മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​നു​മേ​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും നീ​തി​യും തി​ള​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്ക​ട്ടെ. ഇ​വി​ടെ തെ​ളി​ച്ച വി​ള​ക്ക് ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ക്ക​ട്ടെ -ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    24ാമ​ത്തെ മൈ​സൂ​ർ രാ​ജാ​വാ​യി​രു​ന്ന കൃ​ഷ്ണ​രാ​ജ വ​ഡി​യാ​ർ സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​ക്കാ​യി നി​ല​നി​ന്ന​യാ​ളാ​ണെ​ന്നും ഒ​രി​ക്ക​ലും വി​വേ​ച​നം കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ദീ​പ​ങ്ങ​ൾ ഞാ​ൻ തെ​ളി​ക്കു​ക​യും പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മം​ഗ​ളാ​ര​തി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന എ​ന്റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ൽ ഹി​ന്ദു​യി​സ​വു​മാ​യു​ള്ള എ​ന്റെ ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റം, എ​നി​ക്കാ​യി ധാ​ർ​മി​ക പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​ക്കും മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നും ഞാ​നേ​റെ ന​ന്ദി പ​റ​യു​ന്നു -അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ് ദ​സ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ വ​രെ സ​മീ​പി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി​ക്കെ​തി​രെ തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ന്ന​യി​ച്ചു.

    ച​രി​​ത്ര​ത്തെ വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്ക​ലും സ്വാ​ർ​ഥ താ​ൽ​പ​ര്യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും മാ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത കു​റ്റ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യം ക​ളി​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ക. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ത​രം​താ​ണ രാ​ഷ്ട്രീ​യം ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ന്ദ്യ​മാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന എ​ല്ലാ മ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തു​ല്യ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഹൈ​കോ​ട​തി​യും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യും ഇ​ക്കാ​ര്യം ശ​രി​വെ​ച്ച​താ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നം കൊ​ള്ളു​ന്ന​വ​ർ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും അ​ഭി​മാ​നം കൊ​ള്ളും. ന​മ്മു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് അ​റി​യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ന​മ്മ​ൾ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണം’’ - സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ബാ​ങ്ക് ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ചി​ല​ർ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. എ​ന്നി​ട്ട് സം​സ്ഥാ​നം ക​ട​ക്കെ​ണി​യി​ലാ​യോ? ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഓ​രോ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​നും​വേ​ണ്ടി ഗാ​ര​ന്റി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ മു​മ്പ് എ​തി​ർ​ത്തി​രു​ന്ന​വ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​തേ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കോ​പ്പി​യ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ പ്ര​തി​ശീ​ർ​ഷ വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു. പ്ര​തി​ശീ​ർ​ഷ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഒ​ന്നാ​മ​താ​ണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക. ഗാ​ര​ന്റി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ല്ലാ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​താ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദ​സ​റ ആ​​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മൈ​സൂ​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ദ​ർ​ബാ​ർ ഹാ​ളി​ൽ രാ​ജ​വേ​ഷ​ത്തി​ൽ യ​ദു​വീ​ർ കൃ​ഷ്ണ​ദ​ത്ത ചാ​മ​രാ​ജ വ​ഡി​യാ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യ ദ​ർ​ബാ​ർ ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്നു. ദ​സ​റ പു​ഷ്പ​മേ​ള, ദ​സ​റ ഗു​സ്തി മ​ത്സ​രം, ദ​സ​റ പാ​വ​മേ​ള, വി​വി​ധ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ അ​നു​ബ​ന്ധ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

