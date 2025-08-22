Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ...
    Metro
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 9:57 AM IST

    മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​യ​ർ​ഷോ തി​രി​കെ​യെ​ത്തു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെയാണ് ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷം
    air show
    cancel
    camera_alt

    ആ​കാ​ശ പ്ര​ക​ട​നം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ഹ​രം കൊ​ള്ളി​ച്ച ആ​കാ​ശ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മൈ​സൂ​രു സാ​ക്ഷി​യാ​വും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27നാ​ണ് വ്യോ​മ​സേ​ന​യു​ടെ സൂ​ര്യ​കി​ര​ൺ ടീം ​ആ​കാ​ശ​ത്തി​ൽ വി​സ്മ​യ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​ക.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​യ​ർ​ഷോ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ കേ​ന്ദ്ര പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി രാ​ജ്നാ​ഥ് സി​ങ്ങി​ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ്ര​ത്യേ​കം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച് ക​ത്ത​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ എ​യ​റോ​നോ​ട്ടി​ക്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് (എ​ച്ച്.​എ.​എ​ൽ) നി​ർ​മി​ച്ച ധ്രു​വ് ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റു​ക​ളി​ലാ​ണ് സാ​രം​ഗ് ടീ​മി​ന്റെ അ​ഭ്യാ​സം അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ വ്യോ​മ​പ്ര​ക​ട​നം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ ഒ​മ്പ​തി​ന് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി രാ​ജ്നാ​ഥ് സി​ങ്ങി​നെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി ക​ണ്ടി​രു​ന്നു. 2017, 2018, 2019 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ന്നി മൈ​താ​ന​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി എ​യ​ർ​ഷോ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് 2023ലും ​അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ശു​ചി​ത്വ​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ

    ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട ശു​ചി​ത്വ​വും സു​ര​ക്ഷ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മൈ​സൂ​രു സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ശൈ​ഖ് ത​ൻ​വീ​ർ ആ​സി​ഫി​​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. പാ​ത​ക​ളി​ലെ കു​ഴി​ക​ൾ അ​ട​ക്കു​ക, അ​ന​ധി​കൃ​ത തെ​രു​വു​വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ മാ​റ്റു​ക, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് നി​രോ​ധ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക, പൊ​തു​ശു​ചി​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ശു​ചി​ത്വ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ശു​ചി​ത്വ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​യ​ർ​ന്നു.

    പ്ര​ധാ​ന വ​ഴി​ക​ളി​ലെ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ന​ഗ​രം ന​ട​ന്ന് കാ​ണാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പാ​ത​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തെ​രു​വു​വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ കാ​ര​ണം അ​തി​ന് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്നു. ദ​സ​റ ഭ​ക്ഷ​ണ മേ​ള​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​ഴാ​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ എം.​സി.​സി ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച് നാ​ട്ടു​കാ​രോ​ടും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളോ​ടും ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​ഴാ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കും.

    മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 500 രൂ​പ പി​ഴ ചു​മ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് 50 മു​ത​ൽ 100 വ​രെ രൂ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും മൈ​സൂ​രു ഗ്രാ​ഹ​ക​ര പ​രി​ഷ​ത്ത് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ദ​സ​റ തു​ട​ങ്ങും​മു​മ്പ് മൈ​സൂ​രു​വി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ കു​ഴി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് എം.​സി.​സി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. മ​ഴ​മൂ​ലം ജോ​ലി​ക​ൾ വൈ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ക​രാ​റു​കാ​ര​നോ​ട് ഉ​ട​ൻ റോ​ഡ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​താ​യും ഇ​തി​നാ​യി ഒ​മ്പ​തു​കോ​ടി വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​താ​യും ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Karnatakaair showMysuru DasaraBangaluru News
    News Summary - Mysore Dasara Airshow
    Similar News
    Next Story
    X