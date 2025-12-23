Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    23 Dec 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 7:49 AM IST

    മൈ​സൂ​രു-​ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ൻ.​എ​ച്ച് 275; പി​രി​ച്ചെടുത്തത് 855.79 കോ​ടി രൂ​പ ടോ​ൾ

    മൈ​സൂ​രു-​ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ൻ.​എ​ച്ച് 275; പി​രി​ച്ചെടുത്തത് 855.79 കോ​ടി രൂ​പ ടോ​ൾ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു-​ബം​ഗ​ളൂ​രു ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 275 വ​ഴി ആ​കെ 855.79 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ടോ​ൾ പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (എ​ന്‍.​എ​ച്ച്.​എ.​ഐ) നി​ർ​മി​ച്ച 119 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​മു​ള്ള ആ​ക്സ​സ്-​ക​ൺ​ട്രോ​ൾ​ഡ് ഹൈ​വേ 2023 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ബി​ദാ​തി​ക്ക​ടു​ത്ത് ക​ണി​മി​നി​കെ​യി​ലും രാ​മ​ന​ഗ​ര താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ശേ​ഷ​ഗി​രി​ഹ​ള്ളി​യി​ലും മാ​ണ്ഡ്യ ജി​ല്ല​യി​ലെ ശ്രീ​രം​ഗ​പ​ട്ട​ണ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഗ​ണ​ന്‍ ഗു​രു ഹൈ​വേ​യി​ലും ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​ക​ളു​ണ്ട്. 2022-23നും 2025-26​നു​മി​ട​യി​ൽ ക​ണി​മി​നി​കെ ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​യി​ൽ നി​ന്ന് 282.14 കോ​ടി രൂ​പ​യും ശേ​ഷ​ഗി​രി​ഹ​ള്ളി​യി​ൽ 248.42 കോ​ടി രൂ​പ​യും ഗ​ണ​ഗു​രു ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​യി​ൽ 325.23 കോ​ടി രൂ​പ​യു​മാ​ണ് പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    TAGS:toll collectionBangalore News
    News Summary - Mysore-Bangalore NH 275; Rs 855.79 crore toll collected
