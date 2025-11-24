Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    24 Nov 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 9:21 AM IST

    മൈ​സൂ​രു മേ​ഖ​ല പ​ഠ​നോ​ത്സ​വം

    മൈ​സൂ​രു മേ​ഖ​ല പ​ഠ​നോ​ത്സ​വം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഒ​മ്പ​തി​ന് ഡി ​പോ​ൾ പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​ഠ​നോ​ത്സ​വം ഫാ. ​വി.​സി. ജോ​മ​ഷ് മോ​ളാ​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. മൈ​സൂ​രു ചാ​പ്റ്റ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, മൈ​സൂ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​സ്. നാ​യ​ർ, റെ​യി​ൽ​വേ മ​ല​യാ​ളി സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സു​രേ​ഷ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബി​ൻ, മു​ദ്ര മ​ല​യാ​ള വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബീ​ഷ് തോ​മ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നോ​ദ് അ​യ്യ​പ്പ​ൻ, സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഇ​ൻ​ഫ​ന്റ് ജീ​സ​സ് ച​ർ​ച്ച് ഹി​ങ്ക​ൽ പി​തൃ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​സാ​ദ് ജോ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    2024ൽ ​വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ 102 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും 32 അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക്​ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പ​ത്താം ത​രം തു​ല്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ​യാ​യ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി വി​ജ​യി​ച്ച അ​നു​ശ്രീ, ആ​ർ​ദ്ര, ഷം​നാ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ചാ​പ്റ്റ​ർ വി​ജ​യി​യാ​യ ഭ​ഗ​ത് റാം ​ര​ഞ്ജി​ത്തി​ന്‍റെ കാ​വ്യാ​ലാ​പ​നം, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു.

    വി​ദ​ഗ്ധ അ​ധ്യാ​പ​ക സ​മി​തി അം​ഗം ദേ​വി പ്ര​ദീ​പ് സ്വാ​ഗ​ത​വും മൈ​സൂ​ർ മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പ്ര​ദീ​പ് മാ​രി​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​പി. നാ​രാ​യ​ണ പൊ​തു​വാ​ൾ, അം​ബ​രീ​ഷ്, ജി​ൻ​സി, സു​ചി​ത്ര പ്രേം ​അ​നി​ത, ഷൈ​നി പ്ര​കാ​ശ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    KarnatakaStudy Festival
    Mysore area study festival
