Madhyamam
    Metro
    Posted On
    10 Aug 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    10 Aug 2025 9:50 AM IST

    മൈ​സൂ​രു, ഹു​ബ്ബ​ള്ളി, ബെ​ള​ഗാ​വി, ക​ല​ബു​റ​ഗി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ 73 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ

    മൈ​സൂ​രു, ഹു​ബ്ബ​ള്ളി, ബെ​ള​ഗാ​വി, ക​ല​ബു​റ​ഗി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ 73 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ മൈ​സൂ​രു, ബെ​ള​ഗാ​വി, ഹു​ബ്ബ​ള്ളി, ക​ല​ബു​റ​ഗി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​ത്തി​ലെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി ജെ.​ബി. മേ​ത്ത​റി​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്ര വ്യോ​മ​യാ​ന സ​ഹ​മ​ന്ത്രി മു​ര​ളീ​ധ​ർ മോ​ഹോ​ൾ ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ, ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത​തു മു​ത​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​യ​വി​ക്ര​യം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ കു​റ​വാ​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​നോ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ അ​വ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​നോ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​മാ​ണ് എം.​പി തേ​ടി​യ​ത്.

    2024-2025ലെ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​രം 81 വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദ​ശ​ക​ത്തി​ൽ ആ​കെ 10,852.9 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും മോ​ഹോ​ൾ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ നാ​ല് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളാ​യ ബെ​ള​ഗാ​വി, ഹു​ബ്ബ​ള്ളി, ക​ല​ബു​റ​ഗി, മൈ​സൂ​രു എ​ന്നി​വ 2015നും 25​നും ഇ​ട​യി​ൽ ആ​കെ 560.26 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് വ​രു​ത്തി​യ​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഹു​ബ്ബ​ള്ളി​യി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് - 226.45 കോ​ടി രൂ​പ. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ ബെ​ള​ഗാ​വി​യി​ലാ​ണ്- 212.24 കോ​ടി രൂ​പ. മൈ​സൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 73.03 കോ​ടി രൂ​പ.

    ക​ല​ബു​റ​ഗി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 48.54 കോ​ടി രൂ​പ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 162 വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​ണ്. ന​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​യ 81 വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ 22 എ​ണ്ണം നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി മോ​ഹോ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Mysore Airport has reported a cumulative loss of Rs 73.03 crore
