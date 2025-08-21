Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 11:13 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മ​യോ​പി​യ കേ​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു

    Myopia cases
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ മ​യോ​പി​യ, അ​സ്റ്റി​ഗ്മാ​റ്റി​സം എ​ന്നീ നേ​ത്ര രോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ര്‍ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. എ​ട്ടു​മു​ത​ല്‍ 15 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും 20 നും 35 ​നും ഇ​ട​യി​ല്‍ പ്രാ​യ​മു​ള്ള യു​വാ​ക്ക​ളി​ലും ഐ‌.​ടി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ലു​മാ​ണ് നേ​ത്ര​രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    സ്ക്രീ​ന്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ സ​മ​യം വ​ർ​ധി​ച്ച​തും വീ​ടി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ​തും ജോ​ലി ഭാ​ര​വും പ​ഠ​ന​ഭാ​ര​വും കൂ​ടി​യ​തു​മെ​ല്ലാം നേ​ത്ര​രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ധി​ക്കാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.2022ൽ ​ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 15 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള​വ​രി​ൽ 4.7 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു മ​യോ​പി​യ അ​സു​ഖ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ കോ​വി​ഡി​നു​ശേ​ഷം ഇ​ത് 22.8 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു റൂ​റ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ 16 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള​വ​രി​ൽ 10.5 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നും ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ 14 മു​ത​ൽ 17 വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രി​ൽ 19.5 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നും മ​യോ​പി​യ ബാ​ധ​യു​ണ്ട്. വെ​ളി​ച്ചം വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണാ​തി​രി​ക്കു​ക, വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ അ​വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണു​ക എ​ന്നി​വ മ​യോ​പി​യ​യു​ടെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    നേ​ത്ര​രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ മൂ​ലം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക​യി വേ​വ് ലൈ​റ്റ് ഇ​എ​ക്സ്500 എ​ന്ന നൂ​ത​ന​മാ​യ ലേ​സ​ര്‍ മെ​ഷീ​ന്‍ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​താ​യി ഡോ. ​അ​ഗ​ര്‍വാ​ള്‍സ് ഐ ​ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Myopia cases are increasing in Bengaluru
