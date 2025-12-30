Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമുസ്‍ലിം ലീഗ് ദേശീയ...
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 2:15 PM IST

    മുസ്‍ലിം ലീഗ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സൈനുൽ ആബിദീനെ ആദരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മുസ്‍ലിം ലീഗ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സൈനുൽ ആബിദീനെ ആദരിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    മുംബൈ: മുസ്‍ലിം ലീഗ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ജി.എം. ബനാത്ത് വാല സെന്റർ ഫോർ ഹ്യുമാനിറ്റി വർക്കിങ് ചെയർമാനുമായ സൈനുൽ ആബിദീന് മഹാരാഷ്ട്ര ഐ.കെ.എം.സി.സി സ്വീകരണം നൽകി. ഞായറാഴ്ച നഗരത്തിലെ മറാത്തി പത്രകാർ ഭവനിൽ നടന്ന സ്വീകരണ ചടങ്ങ് മുസ്‍ലിം ലീഗ് കേരള സെക്രട്ടറി ഷാഫി ചാലിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.


    ഐ.കെ.എം.സി.സി നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ കെ.എം.എ. റഹ്മാൻ മൊമെന്റോ നൽകി. അസീസ് മാണിയുർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുസ്‍ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.എച്ച്. അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ, ടി.കെ.സി. മുഹമ്മദലി ഹാജി, പി.എം. ഇഖ്ബാൽ, സൈനുദ്ദീൻ വി.കെ., ഇ എം മഹ്മൂദ്, എം.എ. ഖാലിദ്, മഷൂദ് മാണികോത്ത്, അൻസാർ സി.എം., സിദ്ദീഖ് പീ വി, ഷംനാസ് പോക്കർ, മുസ്തഫാ കുമ്പോൾ, നവാസ് പാലേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര ഐ.കെ.എം.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.പി. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സ്വാഗതവും സലീം അലിബാഗ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    മുൻ എം.പി ജി.എം ബനാത്ത് വാലയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ജി.എം. ബനാത്ത്‍വാല സെന്റർ ഫോർ ഹ്യുമാനിറ്റിക്ക് രൂപംനൽകിയത്. കേരളത്തിൽ നിന്നും അർബുദ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് താങ്ങാവുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് സെന്റർ ചെയർമാൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Muslim Leagueaikmccmetro newsKerala News
    News Summary - Muslim League National Vice President Zainul Abideen honored
    Similar News
    Next Story
    X