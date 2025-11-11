Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    11 Nov 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    11 Nov 2025 10:25 AM IST

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ത്വ​ബോ​ധ​മു​ണ്ടാ​ക​ണം -മു​രു​ക​ൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ത്വ​ബോ​ധ​മു​ണ്ടാ​ക​ണം -മു​രു​ക​ൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ സം​സ്കാ​ര​വും ഭാ​ഷ​യും അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​യി​ലേ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും സ്വ​ത്വ​ബോ​ധ​മു​ള്ള​വ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ക​വി മു​രു​ക​ൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട. കേ​ര​ള സ​മാ​ജം മാ​ഗ​ഡി റോ​ഡ് സോ​ൺ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം എ​സ്.​ജി. മാ​ര്യേ​ജ് ഹാ​ളി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി​നി​മ താ​രം സ​ര​യൂ മോ​ഹ​ൻ, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം. ​ഹ​നീ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ജി കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ർ​ജ് തോ​മ​സ്, കെ.​എ​ൻ.​ഇ. ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, സോ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി.​കെ. ലി​ജു, ആ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ന​ൽ കു​മാ​ർ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഓ​മ​ന ക​വി​രാ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, സി​നി​മ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക ര​ഞ്ജി​നി ജോ​സ്, ഗാ​യ​ക​ൻ വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ​ൻ, ബ​ൽ​റാം, പ്ര​ദീ​പ്‌ പ​ള്ളി​പ്ര എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

