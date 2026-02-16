Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകൊ​ല​ക്കേ​സ്; ...
    Metro
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 7:48 AM IST

    കൊ​ല​ക്കേ​സ്; ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    കൊ​ല​ക്കേ​സ്; ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു
    cancel
    camera_alt

    ബ​സ​വ​രാ​ജ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കൊ​ല​പാ​ത​ക​ക്കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ ബൈ​ര​തി ബ​സ​വ​രാ​ജി​നെ ഏ​ഴ് ദി​വ​സ​ത്തെ സി.​ഐ.​ഡി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യും കെ.​ആ​ർ. പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ ബ​സ​വ​രാ​ജി​നെ മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. അ​റ​സ്റ്റി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ത​നി​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​താ​യി എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ജ​യ​ദേ​വ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് കാ​ർ​ഡി​യോ​വാ​സ്കു​ല​ർ സ​യ​ൻ​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ചി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ബ​സ​വ​രാ​ജി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 15ന് ​കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഏ​ജ​ന്റ് ശി​വ​പ്ര​കാ​ശ് എ​ന്ന ബി​ക്ല ശി​വ​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് മു​ൻ മ​ന്ത്രി. കേ​സി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ച ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ര​സി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ ബ​സ​വ​രാ​ജി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ എം.​എ​ൽ.​എ ത​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടി. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നാ​യി ശ്രീ ​ജ​യ​ദേ​വ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് കാ​ർ​ഡി​യോ​വാ​സ്കു​ല​ർ സ​യ​ൻ​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ചി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു കോ​ട​തി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bjp mlacustodyreleasedMurder Case
    News Summary - murder case; BJP MLA released in custody
    Similar News
    Next Story
    X