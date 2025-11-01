Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 12:22 PM IST

    പ്ര​ണ​യ​ബ​ന്ധം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു; 17കാ​രി​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് മാ​താ​വി​നെ കൊ​ന്ന് കെ​ട്ടി​ത്തൂ​ക്കി

    പ്ര​ണ​യ​ബ​ന്ധം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു; 17കാ​രി​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് മാ​താ​വി​നെ കൊ​ന്ന് കെ​ട്ടി​ത്തൂ​ക്കി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പ്ര​ണ​യ​ബ​ന്ധം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​ന് കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രി​യാ​യ മ​ക​ളും ആ​ൺ​സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് മാ​താ​വി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി കെ​ട്ടി​ത്തൂ​ക്കി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ 17കാ​രി​യാ​യ മ​ക​ളും 13നും 17​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള നാ​ല് ആ​ൺ​സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും പി​ടി​യി​ൽ. സൗ​ത്ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​ഹ​ള്ളി​യി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25നാ​യി​രു​ന്നു നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ ക്രൂ​ര​കൃ​ത്യം ന​ട​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കി​ൾ മാ​രാ​മ്മ ടെ​മ്പി​ൾ റോ​ഡി​ന് സ​മീ​പം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന 34കാ​രി​യാ​യ യു​വ​തി​യാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യാ​യ യു​വ​തി ഭ​ർ​ത്താ​വു​മാ​യി പി​രി​ഞ്ഞ് മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം. പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ൽ തോ​റ്റ മ​ക​ൾ, ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠ​നം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച 17 വ​യ​സ്സു​ള്ള ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​മാ​യി പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ക്കാ​ര്യ​മ​റി​ഞ്ഞ യു​വ​തി മ​ക​ളെ ശ​കാ​രി​ക്കു​ക​യും ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യോ​ട് ത​​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു വ​ര​രു​തെ​ന്ന് വി​ല​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യും മൂ​ന്നു കൂ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ കാ​ണാ​ൻ ചെ​ന്നു. ഇ​വ​രെ ക​ണ്ട യു​വ​തി ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ഫോ​ൺ പി​ടി​ച്ചു​വാ​ങ്ങു​ക​യും പൊ​ലീ​സി​നെ വി​ളി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ തൂ​വാ​ല ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് യു​വ​തി​യു​ടെ ക​ഴു​ത്തു​ഞെ​രി​ക്കു​ക​യും മ​രി​ച്ചെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​മാ​യ​തോ​ടെ മു​റി​യി​ലെ സീ​ലി​ങ് ഫാ​നി​ൽ സാ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കെ​ട്ടി​ത്തൂ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​മാ​യി സം​ഘം സ്ഥ​ലം​വി​ട്ടു. യു​വ​തി​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വാ​തി​ൽ അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്ന​തി​നാ​ൽ ആ​ളി​ല്ലെ​ന്നു ക​രു​തി മ​ട​ങ്ങി. തു​ട​ർ​ന്ന് യു​വ​തി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ ഇ​യാ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ പോ​യി ജ​ന​ലി​ലൂ​ടെ നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് തൂ​ങ്ങി​യ​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​ദ്യം ക​രു​തി​യ​ത്. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ കാ​ണാ​നി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​പു​ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി​യും ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച യു​വ​തി​യു​ടെ ക​ഗ്ഗ​ലി​പു​ര​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ സം​സാ​ര​ത്തി​ൽ സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ അ​മ്മ​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ കൊ​ല്ല​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

