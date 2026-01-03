Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_right5000 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ...
    Metro
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:10 AM IST

    5000 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ക​രു​ണ​യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ സ​ലീ​മി​നെ സ്വ​ന്തം മ​ണ്ണി​ലെ​ത്തി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    5000 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ക​രു​ണ​യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ സ​ലീ​മി​നെ സ്വ​ന്തം മ​ണ്ണി​ലെ​ത്തി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​ർ പാ​ല​സി​ന​ടു​ത്ത് ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​ർ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച് ബ​ലൂ​ൺ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ സ​ലീം മ​രി​ച്ച ദാ​രു​ണ വി​വ​രം സ​മൂ​ഹ​മൊ​ട്ടാ​കെ ഞെ​ട്ട​ലോ​ടെ​യാ​ണ് അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ബ​ലൂ​ണു​ക​ൾ നി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ചെ​റി​യ ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​ർ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ചാ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. സ​ലീ​മി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം മൈ​സൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര്‍പ്ര​ദേ​ശി​ലെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക വ​ലി​യ ദൗ​ത്യ​മാ​യി.

    സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന ഉ​ട​ൻ സ​ലീ​മി​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം മൃ​ത​ദേ​ഹം സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ദൗ​ത്യം എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി മൈ​സൂ​ർ ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സേ​വ​നം ഒ​രു​ക്കി 5000ത്തി​ന​ടു​ത്ത് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം പി​ന്നി​ടേ​ണ്ട ക​ഠി​ന​മാ​യ യാ​ത്ര​യാ​യി​ട്ടും, മ​നു​ഷ്യ​ധ​ർ​മം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പ​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം നീ​ണ്ട ആം​ബു​ല​ൻ​സ് യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യും അ​ന്ത്യ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ദൗ​ത്യ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രാ​യ അ​മീ​ൻ, മു​ന്ന എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഓ​ഫി​സി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MysoreblastBangalore NewsLatest News
    News Summary - mourning ceremony of saleem dead in mysore blast
    Similar News
    Next Story
    X