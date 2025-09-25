Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 11:05 AM IST

    ക്ഷേ​ത്ര വ​ഴി​പാ​ട് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്ക് മ​സ്ജി​ദ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ക്ഷേ​ത്ര വ​ഴി​പാ​ട് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്ക് മ​സ്ജി​ദ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണം
    ക്ഷേ​ത്ര വ​ഴി​പാ​ട് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്ക് ബ​ദ്‌​രി​യ മ​സ്ജി​ദി​നു മു​ന്നി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: അ​മേ​വു ആ​ദി​ശ​ക്തി ദേ​വി ക്ഷേ​ത്രം പു​നഃ​പ്ര​തി​ഷ്ഠ​യു​ടെ​യും ക​ല​ശാ​ഭി​ഷേ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന വ​ഴി​പാ​ട് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്ക് ബ​ജ​ൽ ന​ന്തൂ​ർ മ​സ്ജി​ദ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണം. ക്ഷേ​ത്രം മേ​ധാ​വി വി​ത്ത​ൽ പൂ​ജാ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ബ​ജ​ൽ ന​ന്തൂ​രി​ലെ ബ​ദ്രി​യ ജു​മാ മ​സ്ജി​ദി​ന് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ജ​മാ​അ​ത്ത് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്തു.

    മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ശീ​ത​ള​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ, ഐ​സ്ക്രീം എ​ന്നി​വ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ക​ങ്ക​നാ​ടി ബ്ര​ഹ്മ ബൈ​ദ​ർ​ക​ൽ ക്ഷേ​ത്രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ചി​ത്ത​ര​ഞ്ജ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ സ​മു​ദാ​യാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബ​ദ്‌​രി​യ ജു​മാ മ​സ്ജി​ദ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ റൗ​ഫ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​ഷ്റ​ഫ് ബ​ജാ​ൽ, എ​ച്ച്.​എ​സ്. ഹ​നീ​ഫ്, ന​സീ​ർ ബ​ജാ​ൽ, ക്ഷേ​ത്രം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ വി​ത്ത​ൽ പൂ​ജാ​രി, ബ​റ​തേ​ഷ് അ​മീ​ൻ, ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ്, ഹേ​മ​ന്ത് ഗ​രോ​ഡി, ന​സീ​ർ ബ​ജ​ൽ, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്, എം.​ആ​ർ. റ​ഫീ​ഖ്, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, യോ​ഗേ​ഷ് അ​ത്താ​വ​ർ, മാ​ധ​വ് കൃ​ഷ്ണ​പു​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:Bangalore News
    News Summary - Mosque Committee welcomed temple procession
