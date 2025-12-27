Begin typing your search above and press return to search.
    27 Dec 2025 7:10 AM IST
    27 Dec 2025 7:10 AM IST

    മം​ഗ​ളൂ​രു -ബം​ഗ​ളൂ​രു റൂ​ട്ടിൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണം

    റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി അ​ശ്വി​നി വൈ​ഷ്ണ​വി​ന് മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു​വി​ന്റെ ക​ത്ത്
    മം​ഗ​ളൂ​രു -ബം​ഗ​ളൂ​രു റൂ​ട്ടിൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണം
    മം​ഗ​ളൂ​രു: മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ദൈ​നം​ദി​ന ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു റാ​വു കേ​ന്ദ്ര റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി അ​ശ്വി​നി വൈ​ഷ്ണ​വി​ന് ക​ത്തെ​ഴു​തി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം സ​ന്തു​ലി​ത വ​ള​ർ​ച്ച ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ര​ണ്ടാം നി​ര ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ ആ​ധു​നി​ക തൊ​ഴി​ൽ, വ്യ​വ​സാ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ക​ത്തി​ൽ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വാ​ണി​ജ്യം, സം​സ്കാ​രം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ദ​ലാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രാ​ൻ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് ക​ഴി​വു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ത്തി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി. ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള യാ​ത്ര സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ളും ബി​സി​ന​സു​കാ​രും ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​യി രാ​ത്രി യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​ന്നു. ഇ​ത് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​മ​യം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ര​ണ്ട് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​തി​വാ​യി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള അ​നീ​തി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ക​ത്തി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് രാ​വി​ലെ നാ​ല്, 10, വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ് എ​ന്നീ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​തേ ദി​വ​സം ത​ന്നെ മ​ട​ക്ക സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു റാ​വു അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ൾ​ക്കും ബി​സി​ന​സ് സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗ​ണ്യ​മാ​യി പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യും. തീ​ര​ദേ​ശ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ഉ​ത്തേ​ജ​ന​വു​മാ​വും.

    ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, ബാ​ങ്കി​ങ്, വാ​ണി​ജ്യം, വ്യ​വ​സാ​യം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​വേ​ഗ റെ​യി​ൽ ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തും. ര​ണ്ട് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ര​സ്പ​ര പൂ​ര​ക​മാ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മി​ക​ച്ച ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​മു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - More Vande Bharat services should be started on the Mangaluru-Bangalore route
