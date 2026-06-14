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    Metro
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 9:20 AM IST

    ഗ​ദ​ഗി​ലെ ഹു​യി​ൽ​ഗോ​ൾ-​ഹോം​ബാ​ൽ റോ​ഡി​ൽ നൂ​റി​ല​ധി​കം മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി

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    12 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ് റോ​ഡി​ന്‍റെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്
    ഗ​ദ​ഗി​ലെ ഹു​യി​ൽ​ഗോ​ൾ-​ഹോം​ബാ​ൽ റോ​ഡി​ൽ നൂ​റി​ല​ധി​കം മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി
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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗ​ദ​ഗ് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഹു​യി​ൽ​ഗോ​ൾ-​ഹോം​ബാ​ൽ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ വ​നം വ​കു​പ്പ് ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചു പ​രി​പാ​ലി​ച്ചു പോ​ന്ന നൂ​റി​ല​ധി​കം മ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​ർ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​താ​യി ആ​രോ​പ​ണം. വ​ന​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 12 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ് റോ​ഡി​ന്‍റെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ആ​ർ‌.​ആ​ർ‌.​പി, എ​ൻ‌.​ആ​ർ‌.​ഇ‌.​ജി‌.​എ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ 976 തൈ​ക​ളാ​ണ് ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. വ​നം വ​കു​പ്പ് പ​തി​വാ​യി ന​ന​ക്കു​ക​യും പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    റോ​ഡി​ന്‍റെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ശി​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട് കൂ​ടാ​തെ മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ചു​വ​ട്ടി​ൽ തീ​യി​ട്ട​തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്. വ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ത​ണ​ല്‍ വി​ള​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും വി​ള​വ് കു​റ​യാ​ന്‍ ക​ര​ണ​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ചി​ല ക​ർ​ഷ​ക​ർ മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ക​ൾ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച ഫോ​റ​സ്റ്റ് മോ​ട്ടി​വേ​റ്റ​ർ നാ​ഗ​ന​ഗൗ​ഡ ഹ​നു​മ​ന്ത​ഗൗ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ണ​ൽ ന​ൽ​കാ​നും മ​ഴ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി താ​നും നി​ര​വ​ധി മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും വ​നം വ​കു​പ്പി​നോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ റേ​ഞ്ച് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് (ആ​ർ.​എ​ഫ്.​ഒ) കൈ​മാ​റു​മെ​ന്ന് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് (സോ​ഷ്യ​ൽ ഫോ​റ​സ്ട്രി) ച​ന്ദ്ര​ഹാ​സ ഡി. ​വെ​ർ​ണേ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹു​യി​ൽ​ഗോ​ൾ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ചി​ല ക​ർ​ഷ​ക​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ഷി​ഭൂ​മി​ക്ക് അ​സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ അ​നു​മ​തി തേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് റേ​ഞ്ച് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ വീ​രേ​ന്ദ്ര മാ​രി​ബ​സ​ന്ന​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​രം മു​റി​ച്ച​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:Karnatakatrees cuttingBengaluru
    News Summary - More than a hundred trees were felled on the Huilgol-Hombal road in Gadag.
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