ബം​ഗ​ളൂ​രു: കൃ​ത്രി​മ ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ)​യു​ള്ള കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ ദി​നം​പ്ര​തി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് 30,000 ത്തി​ലേ​റെ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ട്ടി നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള പൊ​ലീ​സി​ന്റെ വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു പ​ക​രം ഇ​ത്ത​രം കാ​മ​റ​ക​ളാ​ണ് ന​ഗ​ര​റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​എ. സ​ലീം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 18 ല​ക്ഷം ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന കേ​സു​ക​ളാ​ണ് എ.​ഐ കാ​മ​റ​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് പൊ​ലീ​സ് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി. കു​ടു​ത​ൽ കേ​സു​ക​ളു​ള്ള​വ​രെ തേ​ടി പി​ഴ നേ​രി​ട്ട് അ​ട​പ്പി​ക്കാ​ൻ ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വ​രും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 180 കോ​ടി രൂ​പ​യോ​ളം ട്രാ​ഫി​ക് ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ഴ​യാ​യി ഈ​ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫെ​ബ്രു​വ​രി, മാ​ർ​ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച് പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​ൻ ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് സൗ​ക​ര്യ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

More than 30,000 violations are registered in Bangalore every day.