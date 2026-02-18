Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 8:32 AM IST

    വി​ദേ​ശ പ​ഠ​ന യാ​ത്ര​ക്കൊ​രു​ങ്ങി 20ൽ ​അ​ധി​കം കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് എം.​എ​ല്‍.​എ​മാ​ര്‍

    വി​ദേ​ശ പ​ഠ​ന യാ​ത്ര​ക്കൊ​രു​ങ്ങി 20ൽ ​അ​ധി​കം കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് എം.​എ​ല്‍.​എ​മാ​ര്‍
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ 20ൽ ​അ​ധി​കം കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് എം.​എ​ല്‍.​എ​മാ​ര്‍ വി​ദേ​ശ​പ​ഠ​ന യാ​ത്ര​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശ പ​ര്യ​ട​നം മാ​ര്‍ച്ച് മൂ​ന്നി​ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ, ന്യൂ​സി​ല​ന്‍ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് സം​ഘം യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ മ​ന്ത്രി കെ. ​വെ​ങ്കി​ടേ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ത്തി​ൽ സി. ​പു​ട്ട​രം​ഗ ഷെ​ട്ടി, രാ​ഘ​വേ​ന്ദ്ര ഹി​റ്റ്നാ​ൽ, എ​ച്ച്.​ഡി. ത​മ്മ​യ്യ, ഹ​മ്പ​ന​ഗൗ​ഡ ബ​ദ​ർ​ലി, ബി. ​ദേ​വേ​ന്ദ്ര​പ്പ, ബി.​എം. നാ​ഗ​രാ​ജ, യ​ശ്വ​ന്ത​രാ​യ​ഗൗ​ഡ പാ​ട്ടീ​ൽ, ജെ.​ടി. പാ​ട്ടീ​ൽ, അ​ല്ലാ​മ​പ്ര​ഭു പാ​ട്ടീ​ൽ, ബ​സ​വ​ന​ഗൗ​ഡ ദ​ഡ്ഡാ​ല്‍, എ.​ആ​ര്‍. കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ര്‍ത്തി, എ​ൻ.​എ​ച്ച്. കൊ​നെ​റെ​ഡ്ഡി, ബ​സ​വ​ന​ഗൗ​ഡ തു​രു​വി​ഹാ​ൾ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ല്‍ പൊ​റു​തി​മു​ട്ടി​യ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ​മാ​രു​ടെ യാ​ത്ര​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ര്‍ത്തി. എം.​എ​ല്‍.​എ​മാ​ര്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് സ്വ​കാ​ര്യ​യാ​ത്ര​യാ​ണെ​ന്നും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ യാ​ത്ര​യു​ടെ ചെ​ല​വു​ക​ള്‍ വ​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ ബ​ജ​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Congress MLAstudy tourforeign
