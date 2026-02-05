Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    5 Feb 2026 8:58 AM IST
    5 Feb 2026 8:58 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പെ​രി​ഫ​റ​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പെ​രി​ഫ​റ​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും
    മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ശ​ര​ൺ​ പ്ര​കാ​ശ് പാ​ട്ടീ​ൽ


    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ പെ​രി​ഫ​റ​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ. കി​ദ്‌​വാ​യ് മെ​മോ​റി​യ​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഓ​ങ്കോ​ള​ജി​യു​ടെ (കെ.‌​എം‌.​ഐ‌.​ഒ) തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്തി​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ക​ല​ബു​റ​ഗി​യി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ലു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ശ​ര​ൺ​പ്ര​കാ​ശ് പാ​ട്ടീ​ൽ രേ​ഖാ​മൂ​ലം മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു. മൈ​സൂ​രു​വി​ലും തു​മ​ക്കു​രു​വി​ലും പി.​സി.​സി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​കു​പ്പ് ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ, ബി​ദ​ർ, റാ​യ്ച്ചൂ​ർ, ബെ​ല​ഗാ​വി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പ​ദ്ധ​തി വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. 2025 മേ​യി​ലാ​ണ് മൈ​സൂ​രി​ലെ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ കീ​മോ​തെ​റാ​പ്പി ഡേ ​കെ​യ​ർ സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്ത​ത്. ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഏ​ക​ദേ​ശം 22,600 കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ള്‍ ഇ​വി​ടെ കാ​ൻ​സ​ർ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ 3.97 ല​ക്ഷം രോ​ഗി​ക​ള്‍ തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യും എ​ത്തു​ന്നു. തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് അ​സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി, ല​ബോ​റ​ട്ട​റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കും. റേ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ തെ​റ​പ്പി മൂ​ന്ന് ഷി​ഫ്റ്റു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഡേ​കെ​യ​ർ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നാ​യി 40 കി​ട​ക്ക​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 60 കി​ട​ക്ക​ക​ളാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. നി​ല​വി​ലു​ള്ള 874 ബെ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് 450 പു​തി​യ കി​ട​ക്ക​ക​ൾ​കൂ​ടി വാ​ങ്ങി​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

