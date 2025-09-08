Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 10:29 AM IST

    സ്കൂ​ൾ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ഠ​ന​വി​ഷ​യം

    സ്കൂ​ൾ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ഠ​ന​വി​ഷ​യം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ സ്കൂ​ൾ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ഠ​ന വി​ഷ​യ​മാ​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ വേ​ള​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി മ​ധു ബം​ഗാ​ര​പ്പ പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ന്നാം ത​രം മു​ത​ല്‍ പ​ത്താം ത​രം വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ഇ​തി​നോ​ട​കം പാ​ഠ​പു​സ്ത​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​താ​യും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ര്‍ദേ​ശം അ​ടു​ത്ത മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചാ​ല്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​റോ​ടെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ ധാ​ർ​മി​ക വി​ഷ​യ പ​ഠ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    പാ​ഠ്യ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​പ്പം​ത​ന്നെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ മു​റു​കെ പി​ടി​ക്കാ​നും ഇ​ത് പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ക്കും. കു​ടും​ബം, കൂ​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം, ന​ന്മ​യും തി​ന്മ​യും, സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ന്ന​മ​നം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് സി​ല​ബ​സ്.

