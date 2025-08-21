Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമം​ഗ​ളൂ​രു...
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 11:38 AM IST

    മം​ഗ​ളൂ​രു ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട കൊ​ല​ക്കേ​സ്: പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി

    text_fields
    bookmark_border
    10 പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷയാണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ത​ള്ളിയത്
    മം​ഗ​ളൂ​രു ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട കൊ​ല​ക്കേ​സ്: പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഏ​പ്രി​ൽ 27ന് ​മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ പ്രാ​ന്ത​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള കു​ടു​പ്പി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം വേ​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫി​നെ(38) ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം ക്രൂ​ര​മാ​യി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ 10 പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ത​ള്ളി.

    ജാ​മ്യം തേ​ടി അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ (28), സാ​യി​ദീ​പ് (29), അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ (31), യ​തി​രാ​ജ് (27), മ​നീ​ഷ് ഷെ​ട്ടി (21), പ്ര​ദീ​പ് (36), വി​വി​യ​ൻ അ​ൽ​വാ​രെ​സ് (41), ശ്രീ​ദ​ത്ത (32), ധ​നു​ഷ് (31), കി​ഷോ​ർ കു​മാ​ർ (37) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി​യി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​വാ​സ് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. മാ​റി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്, പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ജ​ഡ്ജി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഈ ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ, ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ത​ള്ളി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mob attackBengaluru NewsKarnataka High CourtMurder Case
    News Summary - mob attack murder case; High Court rejects bail plea of ​​accused
    Similar News
    Next Story
    X