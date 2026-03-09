Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 9 March 2026 7:02 AM IST
    date_range 9 March 2026 7:02 AM IST

    എം.​എം.​എ റി​ലീ​ഫ് കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    മ​ല​ബാ​ർ മു​സ്‌​ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​എ​ൻ എ ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു : മ​ല​ബാ​ർ മു​സ്‌​ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റ​മ​ദാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് കി​റ്റു​വി​ത​ര​ണം അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്നു.വി​വി​ധ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളിലെ 12ൽ പ​രം ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ന്നു. ക​ലാ​സി പാ​ള​യം,മ​ജ​സ്റ്റി​ക്, മൈ​സൂ​രു റോ​ഡ്, ബി.​സി.​സി ലേ​ഔ​ട്ട്, ജെ.​സി. ന​ഗ​ർ നീ​ല​സാ​ന്ദ്ര, ആ​സാ​ദ് ന​ഗ​ർ , ഡ​ബി​ൾ റോ​ഡ്' ,എ​ൽ.​ആ​ർ. ന​ഗ​ർ, ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി തു​ട​ങ്ങി​യ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലാ​ണ് വി​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​ൽ ആ​ർ ന​ഗ​ർ, ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി ,നീ​ല സാ​ന്ദ്ര ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ.​എ​ൻ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​. ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളിയി​ൽ ന​ട​ന്ന ചട​ങ്ങി​ൽ സി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ്, അ​സ്ക്ക​ർ, ന​സീ​ർ , സ​മ​ദ് മൗ​ല​വി മാ​ണി​യൂ​ർ, മു​സ്ത​ഫ ഹു​ദ​വി കാ​ല​ടി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.​ ആ​ർ. സി​പു​രം, ജ​യ​ന​ഗ​ർ , നാ​ഗ​ർ​ഭാ​വി , യ​ശ്വ​ന്ത പു​രം, എം ​എ​സ് പാ​ള​യം തു​ട​ങ്ങി​യ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ 12 ന് ​മു​മ്പ് വി​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ടോ​ക്ക​ൺ ന​ൽ​കി​യ​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി​ത​ര​ണം. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​സി. സി​റാ​ജ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​എ​ച്ച് ഫാ​റൂ​ഖ്, അ​ഡ്വ. പി. ​ഉ​സ്മാ​ൻ, അ​ഡ്വ.​ശ​ക്കീ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ത​ൻ​വീ​ർ, കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, പി.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ഹാ​ജി, ടി.​പി.​ശം​സു​ദ്ദീൻ കൂ​ടാ​ളി, ടി.​പി. മു​നീ​റു​ദ്ധീ​ൻ, സു​ബൈ​ർ​കാ​യ​ക്കൊ​ടി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:distributionfinal stagesMMARelief kit
    News Summary - MMA relief kit distribution in final stages
