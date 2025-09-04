Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 7:41 AM IST

    എം.​എം.​എ മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​വും

    എം.​എം.​എ മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​വും
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​ബാ​ർ മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കും. സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ്ര​ഭാ​ത സ​മ​യ​ത്ത് മൗ​ലി​ദ് പാ​രാ​യ​ണ​ങ്ങ​ളും തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​സാ​ദ് ന​ഗ​റി​ൽ മീ​ലാ​ദ് റാ​ലി​യും ന​ട​ക്കും. രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് റാ​ലി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​സി. സി​റാ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14ന് ​മൈ​സൂ​ർ റോ​ഡ് ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ല​ബാ​ർ സെ​ന്റ​റി​ലെ ഹ​യാ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഫെ​സ്റ്റും 18ന് ​വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച തി​ല​ക് ന​ഗ​ർ യാ​സീ​ൻ മ​സ്ജി​ദി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ർ​ശാ​ദു​ൽ മു​സ്‍ലി​മീ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റും 20ന് ​ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​സാ​ദ് ന​ഗ​ർ ഹി​ദാ​യ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​എ​ൻ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം പി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മൗ​ല​വി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ കു​ട​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മ​ദ്ഹു​ർ​റ​സൂ​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    19ന് ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ജു​മു​അ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്കു​ശേ​ഷം ഡ​ബി​ൾ റോ​ഡ് മ​ല​ബാ​ർ ശാ​ഫി മ​സ്ജി​ദി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മൗ​ലി​ദ് സം​ഗ​മം ന​ട​ക്കും. സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഉ​മ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല ഫൈ​സി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. 20ന് ​ആ​സാ​ദ് ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​ശി​ഖ് ദാ​രി​മി ആ​ല​പ്പു​ഴ ‘കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    TAGS:malabar muslim associationBangalore
    News Summary - MMA Milad Sangamam to begin on Friday
