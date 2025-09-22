Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 8:33 AM IST

    എം.​എം.​എ ജ​യ​ന​ഗ​ർ മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം

    Milad Celebration
    എം.​എം.​എ ജ​യ​ന​ഗ​ർ ബ്രാ​ഞ്ച് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​ബാ​ർ മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​യ​ന​ഗ​ർ ബ്രാ​ഞ്ച് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഹ​ഫ് ലേ ​റ​സൂ​ൽ മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം ന​ട​ന്നു. ബ​ന്നാ​ർ​ഘ​ട്ട റോ​ഡി​ലെ ബി.​എ​സ്.​കെ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി എം.​എം.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ഹാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​മ്മു ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ കു​ട​ക് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    സുവർണ കർണാടക കേരളസമാജം ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിൽ മലയാളം മിഷൻ വിദ്യാർഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച ദഫ് മുട്ട്

    എം.​എം.​എ ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​എ​ച്ച് ഫാ​റൂ​ഖ്, അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം ആ​സാ​ദ്, സു​ബൈ​ർ കാ​യ​ക്കൊ​ടി, മ​ൻ​സൂ​ർ ക​രാ​വ​ലി, ഷാ​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ ക​ബീ​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ദ​ഫ് ബു​ർ​ദ, മ​ദ്ഹ് ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക്വി​സ്, ഫ്ല​വ​ർ ഷോ ​തു​ട​ങ്ങി ഇ​ർ​ശാ​ദു​ൽ മു​സ് ലി​മീ​ൻ തി​ല​ക് ന​ഗ​ർ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. ബ്രാ​ഞ്ച് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റും എം.​എം.​എ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​വു​മാ​യ എ.​കെ. ക​ബീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​ൻ​സൂ​ർ ഹൈ​ടെ​ക് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Bengaluru NewsJayanagarmilad celebration
    News Summary - M.M.A. Jayanagar Milad Sangam
