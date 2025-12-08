Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    8 Dec 2025 10:33 AM IST
    എം.​എം.​എ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജ​നു​വ​രി 14ന്

    എം.​എം.​എ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജ​നു​വ​രി 14ന്
    ​ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​ബാ​ർ മു​സ്‌​ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ 90ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജ​നു​വ​രി 14ന് ​ന​ട​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ 20ന് ​മു​മ്പാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന ടീ​മു​ക​ളെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​വു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​യും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കും.

    ജ​നു​വ​രി 24നാ​ണ് എം.​എം.​എ​യു​ടെ 90ാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ൾ 9071120120-9071140 140 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​സി. സി​റാ​ജ് അ​റി​യി​ച്ചു.

